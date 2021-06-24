Одинокий младенец выполз прямо на дорогу. Смотрите видео
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Одинокий младенец выполз прямо на дорогу. Смотрите видео

5:43:166/24/2021Фото: pixabay
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Его родителей смогли найти на ближайшей детской площадке.

Младенец выполз прямо на дорогу

В Ленинградской области местный водитель заснял на видеорегистратор, как прямо перед его машиной на дорогу выполз младенец. При этом, он был совсем один, родителей поблизости не было. Все произошло вечером 23 июня в Кудрово Всеволожского района в районе дома по улице Столичной. На опубликованных кадрах запечатлено, как водитель подходит к малышу вместе с прохожим. Как отметил автомобилист, малыша даже никто не искал. В итоге, мужчина пошел на ближайшую площадку и все же нашел его родителей, которые очевидно, не заметили отсутствия ребенка.

"Лично сам являюсь отцом полуторогодовалого ребенка и не понимаю, как можно упустить из виду свое дитя на столь длительное время? Ролик выкладываю исключительно для наглядности столь парадоксальной ситуации", - рассказал он в соцсетях.

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