Если главреда Коморникову и журналистов "Курьера" ударить кирпичом по голове - им будет больно, наверное, даже могут умереть. Наверное, некоторые в Бердске будут счастливы?

"Люди, давайте сегодня вечером придём в офис курьера и кирпичами их побъём. Или домой к коморниковой. Сколько они будут себе позволять врачей гнобить. Журнашлюхи некоторые у них работают удалённо, но все адреса проживания известны".
Такой комментарий пришел сегодня в редакцию. Возможно, кто-то хочет и в реальности прийти и настучать мне по голове? Нападения я уже переживала - как раз по причине недовольства сайтом. Я допускаю, что часть жителей Бердска будет счастлива, узнав, что нам причинили физические увечья. Последнее время таких комментариев все больше с угрозами физической расправы лично со мной, приходом домой ко мне и сотрудникам. В силу того, что если кто-то и в реальности хочет так поступить, я публикую именно этот, считая его угрозой в адрес меня и редакции. Адрес IP мы сохранили. И если действительно что-либо произойдет со мной или кем-то из сотрудников, то думаю, правоохранителям следует начать именно с него - а кто же написал такие призывы?