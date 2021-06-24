Если главреда Коморникову и журналистов "Курьера" ударить кирпичом по голове - им будет больно, наверное, даже могут умереть. Наверное, некоторые в Бердске будут счастливы?
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Если главреда Коморникову и журналистов "Курьера" ударить кирпичом по голове - им будет больно, наверное, даже могут умереть. Наверное, некоторые в Бердске будут счастливы?

5:46:106/24/2021
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Последнее время таких комментариев все больше с угрозами физической расправы лично со мной, приходом домой ко мне и сотрудникам.

Кирпичей много есть разных, но бить ими по голове не нужно - ни редактору, ни журналисту, и никому другому
Кирпичей много есть разных, но бить ими по голове не нужно - ни редактору, ни журналисту, и никому другому

"Люди, давайте сегодня вечером придём в офис курьера и кирпичами их побъём. Или домой к коморниковой. Сколько они будут себе позволять врачей гнобить. Журнашлюхи некоторые у них работают удалённо, но все адреса проживания известны".

Такой комментарий пришел сегодня в редакцию. Возможно, кто-то хочет и в реальности прийти и  настучать мне по голове? Нападения я уже переживала - как раз по причине недовольства сайтом. Я допускаю, что часть жителей Бердска будет счастлива, узнав, что нам причинили физические увечья. Последнее время таких комментариев все больше с угрозами физической расправы лично со мной, приходом домой ко мне и сотрудникам. В силу того, что если кто-то и в реальности хочет так поступить, я публикую именно этот, считая его угрозой в адрес меня и редакции. Адрес IP мы сохранили. И если действительно что-либо произойдет со мной или кем-то из сотрудников, то думаю, правоохранителям следует начать именно с него - а кто же написал такие призывы?

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