Убил мать и ее 8-летнего сын пьяный сожитель, ранил себя - и уснул

В Прокопьевском районе поселке Трудармейский произошло двойное убийство.
Пьяный мужчина с ножом вломился в дом к своей сожительнице и зарезал ее, следом несколько ножевых ранений было нанесено 8-летнему мальчику, от которых тот скончался на месте. Досталось и матери погибшей, ее злоумышленник ранил, но она смогла сбежать и позвать на помощь. Пьяный «мститель» к тому времени уснул на диване, предварительно нанеся и себе ножевое ранение.
«О произошедшем сообщила 59-летняя мать потерпевшей, которая с ножевым ранением прибежала к соседям и сообщила, что в их доме находится мужчина по имени Александр, который ведет себя агрессивно и может убить ее дочь и внука. Врачи увезли женщину в больницу, а на указанный ею адрес прибыли полицейские. Они обнаружили убитых. А на кровати также с ножевым ранением, спал мужчина. Им оказался ранее неоднократно судимый за особо тяжкие преступления и хранение оружия 42-летний местный житель», — сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.
Подозреваемого госпитализировали, ведется следствие.