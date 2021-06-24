Убил мать и ее 8-летнего сын пьяный сожитель, ранил себя - и уснул
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Убил мать и ее 8-летнего сын пьяный сожитель, ранил себя - и уснул

6:36:306/24/2021Фото: Pixabay
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Досталось и матери погибшей, ее злоумышленник ранил, но она смогла сбежать и позвать на помощь.

В Кемеровской области мужчина порезал семью и нанес себе ранение, чтобы отвести подозрения

В Прокопьевском районе поселке Трудармейский произошло двойное убийство.

Пьяный мужчина с ножом вломился в дом к своей сожительнице и зарезал ее, следом несколько ножевых ранений было нанесено 8-летнему мальчику, от которых тот скончался на месте. Досталось и матери погибшей, ее злоумышленник ранил, но она смогла сбежать и позвать на помощь. Пьяный «мститель» к тому времени уснул на диване, предварительно нанеся и себе ножевое ранение.

«О произошедшем сообщила 59-летняя мать потерпевшей, которая с ножевым ранением прибежала к соседям и сообщила,  что в их доме находится мужчина по имени Александр, который ведет себя агрессивно и может убить ее дочь и внука.  Врачи увезли женщину в больницу, а на указанный ею  адрес прибыли полицейские. Они обнаружили убитых. А на кровати также с ножевым ранением,  спал мужчина. Им оказался ранее неоднократно судимый за особо тяжкие  преступления и хранение оружия 42-летний местный житель», — сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Подозреваемого госпитализировали, ведется следствие.

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