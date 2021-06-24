Без прививки - увольняйтесь! Именно в этом и добровольность, заявил Песков

Вакцинация продолжает оставаться мероприятием на добровольных началах, тот, кто против прививки от коронавируса, может идти работать в другое место, об этом заявил Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента России.
"Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки", — сказал Песков.
Также на вопрос о вынуждении граждан сменить работу, Песков ответил, что это все равно проходит по желанию человека, так как он может поменять работу.
Ранее в оперативном штабе заявляли, что работодатель обязан сотрудника, отказавшегося от прививки без медотвода из поликлиники, отстранить от работы без начисления зарплаты.