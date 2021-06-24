Без прививки - увольняйтесь! Именно в этом и добровольность, заявил Песков
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Без прививки - увольняйтесь! Именно в этом и добровольность, заявил Песков

6:17:376/24/2021Фото: Wikimedia Commons
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Пресс-секретарь президента сообщил, что те, кто не хочет делать прививку, могут поменять работу на ту, где вакцинация не требуется.

Дмитрий Песков не считает принуждением уход с места работы из-за вакцинации

Вакцинация продолжает оставаться мероприятием на добровольных началах, тот, кто против прививки от коронавируса, может идти работать в другое место, об этом заявил Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента России.

"Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки", — сказал Песков.

Также на вопрос о вынуждении граждан сменить работу, Песков ответил, что это все равно проходит по желанию человека, так как он может поменять работу.

Ранее в оперативном штабе заявляли, что работодатель обязан сотрудника, отказавшегося от прививки без медотвода из поликлиники, отстранить от работы без начисления зарплаты.

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