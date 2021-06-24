Антиковидник: Пассажир без маски обматерил проверяющих масочный режим в автобусах Новосибирска

В Новосибирске продолжаются рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. В ходе рейда на остановке «Кировский универмаг» по улице Петухова пассажир без средства индивидуальной защиты оказал сопротивление и был доставлен в отдел полиции, о чем сообщает сайт правительства региона.
-Сегодняшний рейд показал интересные результаты: один человек, не имевший маски на лице, был выведен из салона, вел себя очень агрессивно. Нецензурной лексикой мужчина выражал своё неприятие сложившейся ситуации. Сотрудники полиции доставили его в отделение. Остаются и те, кто игнорирует ношение средств индивидуальной защиты в общественном транспорте. С ними проводятся беседы, на них составляются протоколы», – сообщил начальника управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.
В ходе рейда на остановке «Кировский универмаг» сотрудниками минтранса региона, полиции и ГИБДД было проверено 89 транспортных средств, проведено 13 разъяснительных бесед, полицией составлено 4 протокола на физических лиц, взято два объяснения с водителей для возбуждения административного делопроизводства на юридических лиц.
По информации регионального минтранса, с начала июня возросло количество выписанных протоколов. В течение недели составляется более 25 административных материалов на физических лиц, оформлено 5 протоколов на юридических лиц. По решению суда штраф за данное нарушение на юридические лица составляет до 300 тысяч рублей.
Напомним, что на территории Новосибирской области, в том числе и Бердска, обязательно соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы. Предписано не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании). Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.