В отели Краснодарского края пустят только вакцинированных

Отели и гостиницы, которые находятся на курортах Краснодарского края, будут открыты только для тех россиян с 1 июля у кого будет в наличии отрицательный ПЦР тест или сертификат о вакцинации, а с 1 августа в регионе планируют принимать только привитых отдыхающих. Об этом решении заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается", - написал глава Краснодарского края в Telegram.
"В связи с этим приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях, только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса", - написал Кондратьев.
"С 1 августа ужесточить эту меру - принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания", - добавил губернатор.