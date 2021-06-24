В отели Краснодарского края пустят только вакцинированных
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В отели Краснодарского края пустят только вакцинированных

6:46:536/24/2021Фото: Flickr
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По сообщению губернатора региона, с 1 июля, гостей заселят при наличии отрицательного ПЦР-теста, а с 1 августа только тех, что сделал прививку.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Отели и гостиницы, которые находятся на курортах Краснодарского края, будут открыты только для тех россиян с 1 июля у кого будет в наличии отрицательный ПЦР тест или сертификат о вакцинации, а с 1 августа в регионе планируют принимать только привитых отдыхающих. Об этом решении заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается", - написал глава Краснодарского края в Telegram.

"В связи с этим приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях, только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса", - написал Кондратьев.

"С 1 августа ужесточить эту меру - принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания", - добавил губернатор.

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