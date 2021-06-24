Аварийную посадку совершил вертолет санавиации под Новосибирском

Вертолет Ми-8, принадлежащий санитарной авиации, перевозил пациента из региона в Новосибирск для оказания срочной медицинской помощи.
По словам членов экипажа, в работе механизмов воздушного судна возникли неполадки — главный редуктор работал нестабильно, было решено посадить вертолет в аварийном режиме в Карагатском районе.
На борту судна находились семь человек, два из которых члены экипажа, пациент и четыре медика.
«Воздушное судно приземлилось благополучно. Никто не пострадал», — уточнили в Западно-Сибирском управлении СК РФ на транспорте.
Спасательный борт вылетел за пассажирами и экипажем из Новосибирска и доставил на место. О проверке происшествия заявили в СК.