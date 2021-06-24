Аварийную посадку совершил вертолет санавиации под Новосибирском
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Аварийную посадку совершил вертолет санавиации под Новосибирском

7:18:446/24/2021Фото: Flickr
0

В СК начали проверку по факту экстренной посадки вертолета с пациентом в Новосибирской области.

Вертолет аварийно сел в Новосибирской области

Вертолет Ми-8, принадлежащий санитарной авиации, перевозил пациента из региона в Новосибирск для оказания срочной медицинской помощи.

По словам членов экипажа, в работе механизмов воздушного судна возникли неполадки — главный редуктор работал нестабильно, было решено посадить вертолет в аварийном режиме в Карагатском районе.

На борту судна находились семь человек, два из которых члены экипажа, пациент и четыре медика.

«Воздушное судно приземлилось благополучно. Никто не пострадал», — уточнили в Западно-Сибирском управлении СК РФ на транспорте.

Спасательный борт вылетел за пассажирами и экипажем из Новосибирска и доставил на место. О проверке происшествия заявили в СК.

Лекарства, которые запрещено принимать перед прививкой от COVID
Севим Дагделен заявила о подготовке войны против РФ
Трагедия в детском лагере: почему убили юную вожатую
Люди с какой группой крови обладают самым сильным иммунитетом
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Врачи описали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Россияне жестко ответили решившей вернуться в РФ Хаматовой
Немцы сравнили самолеты Путина и Байдена
Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
аварийная посадканеполадки в работесанитарный вертолет
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Проверка кого?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В частной клинике Новосибирска умерла пациентка от анафилактического шока
    7:12:17 6/24/2021
    В частной клинике Новосибирска умерла пациентка от анафилактического шока
    Выпускной-2021: открытки от дизайнера с самыми трогательными поздравлениями
    7:12:03 6/24/2021
    Выпускной-2021: открытки от дизайнера с самыми трогательными поздравлениями
    QR-код: полная инструкция в вопросах и ответах для жителей Москвы
    6:54:47 6/24/2021
    QR-код: полная инструкция в вопросах и ответах для жителей Москвы
    В отели Краснодарского края пустят только вакцинированных
    6:46:53 6/24/2021
    В отели Краснодарского края пустят только вакцинированных
    Когда в Москве закончится жара, прогноз Гидрометцентра
    6:46:11 6/24/2021
    Когда в Москве закончится жара, прогноз Гидрометцентра
    Убил мать и ее 8-летнего сын пьяный сожитель, ранил себя - и уснул
    6:36:30 6/24/2021
    Убил мать и ее 8-летнего сын пьяный сожитель, ранил себя - и уснул
    В Новосибирске умер 26-летний Артем Шишков от коронавируса из-за сломанного оборудования
    6:32:19 6/24/2021
    В Новосибирске умер 26-летний Артем Шишков от коронавируса из-за сломанного оборудования
    Лунный календарь на любое дело в июле 2021: информация о каждом дне
    6:20:06 6/24/2021
    Лунный календарь на любое дело в июле 2021: информация о каждом дне
    Без прививки - увольняйтесь! Именно в этом и добровольность, заявил Песков
    6:17:37 6/24/2021
    Без прививки - увольняйтесь! Именно в этом и добровольность, заявил Песков
    Антиковидник: Пассажир без маски обматерил проверяющих масочный режим в автобусах Новосибирска
    6:13:44 6/24/2021
    Антиковидник: Пассажир без маски обматерил проверяющих масочный режим в автобусах Новосибирска