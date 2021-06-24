Сильная жара продержится в Москве до конца недели. Значительная часть Европейской России, в том числе столичный регион, все еще находится под влияние субтропического гребня. Температурный фон все еще существенно превышает климатическую норму, на 8-9°, сообщает Гидрометцентр.
В условиях антициклональной погоды и длинного светового дня прогрев воздуха сохраняется интенсивным. Высокими остаются прогностические значения УФ-индекса. Следует помнить о рекомендациях медиков, помогающих уменьшить риски повреждения кожи, а также солнечных и тепловых ударов.
Ожидается, что характер погоды постепенно, едва заметно, начнет меняться в выходные, но жара все еще останется сильной. В воскресенье могут появиться первые локальные дожди с грозами и порывистым ветром. Приближение атмосферного фронта с запада в начале следующей недели принесет более значительные перемены – дожди пройдут в большинстве районов, жара спадет до 22…27° во вторник.
Когда в Москве закончится жара, прогноз Гидрометцентра
В воскресенье могут появиться первые локальные дожди с грозами и порывистым ветром.
Сильная жара продержится в Москве до конца недели. Значительная часть Европейской России, в том числе столичный регион, все еще находится под влияние субтропического гребня. Температурный фон все еще существенно превышает климатическую норму, на 8-9°, сообщает Гидрометцентр.
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
От редакции
А когда жара дойдет до нас?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.