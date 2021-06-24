Когда в Москве закончится жара, прогноз Гидрометцентра
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Когда в Москве закончится жара, прогноз Гидрометцентра

6:46:116/24/2021Фото: https://pixnio.com/
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В воскресенье могут появиться первые локальные дожди с грозами и порывистым ветром.

Ожидается, что характер погоды постепенно, едва заметно, начнет меняться в выходные, но жара все еще останется сильной
Ожидается, что характер погоды постепенно, едва заметно, начнет меняться в выходные, но жара все еще останется сильной

Сильная жара продержится в Москве до конца недели. Значительная часть Европейской России, в том числе столичный регион, все еще находится под влияние субтропического гребня. Температурный фон все еще существенно превышает климатическую норму, на 8-9°, сообщает Гидрометцентр.
В условиях антициклональной погоды и длинного светового дня прогрев воздуха сохраняется интенсивным. Высокими остаются прогностические значения УФ-индекса. Следует помнить о рекомендациях медиков, помогающих уменьшить риски повреждения кожи, а также солнечных и тепловых ударов.
Ожидается, что характер погоды постепенно, едва заметно, начнет меняться в выходные, но жара все еще останется сильной. В воскресенье могут появиться первые локальные дожди с грозами и порывистым ветром. Приближение атмосферного фронта с запада в начале следующей недели принесет более значительные перемены – дожди пройдут в большинстве районов, жара спадет до 22…27° во вторник.

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