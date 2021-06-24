В частной клинике Новосибирска умерла пациентка от анафилактического шока
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В частной клинике Новосибирска умерла пациентка от анафилактического шока

7:12:176/24/2021Фото: pixabay
0

СК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку по факту смерти 34-летней женщины, которой должны были провести малоинвазивную гинекологическую операцию.

В заключении ГБУЗ НСО "Новосибирское клиническое областное бюро судебно-медицинская экспертиза" причиной смерти указан "неуточненный анафилактический шок"
В заключении ГБУЗ НСО "Новосибирское клиническое областное бюро судебно-медицинская экспертиза" причиной смерти указан "неуточненный анафилактический шок"

Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту смерти 34-летней женщины в одном из медицинских учреждений города Новосибирска. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие наступлению смерти потерпевшей, пишет  ТАСС со ссылкой на  СК.

Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области также начал проверку. По данным ведомства, женщина скончалась после плановой операции в многопрофильном медицинском центре "Евромедклиник".

Hанее местные СМИ сообщали, что в клинике пациентке должны были провести малоинвазивную гинекологическую операцию - она на тот момент была полностью обследована. Когда женщина уже была под наркозом, ее состояние сильно ухудшилось. Врачи оценили это как признак развития тромбоэмболического осложнения и остановили операцию - женщину в срочном порядке перевели в сосудистый центр первой городской клинической больницы, где она и умерла на следующий день.

В заключении ГБУЗ НСО "Новосибирское клиническое областное бюро судебно-медицинская экспертиза" причиной смерти указан "неуточненный анафилактический шок".

Как разоблачать мошенников с помощью одной фразы
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Если часто есть этот продукт, можно забыть про высокое давление
Какую реакцию Госдумы вызвала насмешка Дании над россиянами
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Стабильная» игра команды: Норкин рассмешил россиян про Евро
Неэффективна: названа вакцина, которая не дает результат
Отставка Черчесова: как отреагировал Краемль на этот призыв
Почему в России адская жара: метеоролог раскрыл причину
операциячастная клиникаанафилактический шок
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Никто не застрахован?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    QR-код: полная инструкция в вопросах и ответах для жителей Москвы
    6:54:47 6/24/2021
    QR-код: полная инструкция в вопросах и ответах для жителей Москвы
    В отели Краснодарского края пустят только вакцинированных
    6:46:53 6/24/2021
    В отели Краснодарского края пустят только вакцинированных
    Когда в Москве закончится жара, прогноз Гидрометцентра
    6:46:11 6/24/2021
    Когда в Москве закончится жара, прогноз Гидрометцентра
    Убил мать и ее 8-летнего сын пьяный сожитель, ранил себя - и уснул
    6:36:30 6/24/2021
    Убил мать и ее 8-летнего сын пьяный сожитель, ранил себя - и уснул
    В Новосибирске умер 26-летний Артем Шишков от коронавируса из-за сломанного оборудования
    6:32:19 6/24/2021
    В Новосибирске умер 26-летний Артем Шишков от коронавируса из-за сломанного оборудования
    Лунный календарь на любое дело в июле 2021: информация о каждом дне
    6:20:06 6/24/2021
    Лунный календарь на любое дело в июле 2021: информация о каждом дне
    Без прививки - увольняйтесь! Именно в этом и добровольность, заявил Песков
    6:17:37 6/24/2021
    Без прививки - увольняйтесь! Именно в этом и добровольность, заявил Песков
    Антиковидник: Пассажир без маски обматерил проверяющих масочный режим в автобусах Новосибирска
    6:13:44 6/24/2021
    Антиковидник: Пассажир без маски обматерил проверяющих масочный режим в автобусах Новосибирска
    Одинокий младенец выполз прямо на дорогу. Смотрите видео
    5:43:16 6/24/2021
    Одинокий младенец выполз прямо на дорогу. Смотрите видео
    19-летняя девушка узнала о беременности, когда начала рожать прямо на работе
    5:37:08 6/24/2021
    19-летняя девушка узнала о беременности, когда начала рожать прямо на работе