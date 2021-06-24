В частной клинике Новосибирска умерла пациентка от анафилактического шока

Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту смерти 34-летней женщины в одном из медицинских учреждений города Новосибирска. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие наступлению смерти потерпевшей, пишет ТАСС со ссылкой на СК.
Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области также начал проверку. По данным ведомства, женщина скончалась после плановой операции в многопрофильном медицинском центре "Евромедклиник".
Hанее местные СМИ сообщали, что в клинике пациентке должны были провести малоинвазивную гинекологическую операцию - она на тот момент была полностью обследована. Когда женщина уже была под наркозом, ее состояние сильно ухудшилось. Врачи оценили это как признак развития тромбоэмболического осложнения и остановили операцию - женщину в срочном порядке перевели в сосудистый центр первой городской клинической больницы, где она и умерла на следующий день.
В заключении ГБУЗ НСО "Новосибирское клиническое областное бюро судебно-медицинская экспертиза" причиной смерти указан "неуточненный анафилактический шок".