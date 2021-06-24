Список организаций по тестированию на коронавирус в России от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор 24 июня опубликовал обновленный список российских медицинских учреждений, которые проводят тестирование на коронавирус.
Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.
СПИСОК ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИИ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТ ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС
Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.
Тестирование доступно в 1118 лабораториях, из них 112 лабораторий Роспотребнадзора, 759 - при государственных медицинских организациях и 247 лабораторий частной формы собственности, сообщает ведомство.