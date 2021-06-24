Новосибирская свалка станет "жирнее" и не закроется еще долго

Уже пять лет в Новосибирске обсуждается вопрос о закрытии Гусинобродского полигона, не вмещающего в себя всех отходов, что производят жители Новосибирска.
Теперь стало известно, что его расширят, потому что город не справится с тоннами мусора без данного объекта. Власти приняли решение расширить полигон в сторону от города.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время выступления на сессии Совета депутатов, пояснил, что при открытии нового полигона нужно учитывать мнение жителей, а иметь свалку рядом со своим жильем никто не захочет. Полигон на ГБШ занимает сейчас площадь около 50 га, насколько он станет больше, пока неизвестно.
МУП «Спецавтохозяйство» будет заниматься развитием полигона. Пока речь идет о сортировке на двух мусоросортировочных линиях, об утилизации еще говорить рано. Приобретено несколько машин для максимального сжатия мусора.
Ранее 2024 года, когда запланировано появление мусоросортировочного завода, вопрос о закрытии полигона рассматриваться не будет.