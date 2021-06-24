В Нижнем Новгороде директора школы Елену Моисееву уволили за отказ выдать детей-оппозиционеров

Директора нижегородской школы № 24 Елену Моисееву уволили 18 июня без объяснения причин, пишет портал NN.RU.
Как утверждает издание, одним из поводов для увольнения могло стать то, что директор отказывалась выдавать имена оппозиционно настроенных школьников администрации Советского района и старалась проводить независимую от властей политику.
Моисеева работала 15 лет директором этой школы.
- Не могу не поделиться сегодняшним знаковым событием моей жизни. После 21 года работы в 24-й школе, после 15 лет работы директором «Школы Диалога» сегодня меня уволили без объяснения причин, — написала Моисеева 18 июня, - написала она в Фейсбук.
В департаменте образования Нижнего Новгорода рассказали NN.RU, что директора школы отстранили на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ.
По информации издания, как утверждает ее близкий, она отказывалась выдавать администрации Советского района учеников, родителей и коллег, посещавших оппозиционные митинги.
Семьи учеников школы № 24 выступили с открытым письмом к губернатору против увольнения директора. Они считают Елену Моисееву прогрессивным педагогом, а решение об увольнении большой несправедливостью.