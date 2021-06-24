Умерла актриса Инна Волгина, сыгравшая в сериале "Улицы разбитых фонарей"

В ночь на 24 июня ушла из жизни Инна Волгина - актриса, которую коллеги называли «актриса-молния», «жадная до работы, чувствующая сок жизни, сама жизнь, всегда волнующая и взволнованная, всегда в эпицентре и водовороте обсуждений, друзей, планов. Всегда Молодая. Всегда Горячая».
«Сегодня от нас ушла Инна Волгина. Осознать и принять трудно. Звезда театра Миронова, любимая партнёрша Рудольфа Давыдовича. Лучшие её главные роли за последние 15 лет здесь. Люська в Беге, Паола, Апполинария в Красавце-мужчине, Аспази в Шляпке, Грабёж, Дни нашей жизни, Сенная лихорадка и Голый король. Каждый сезон — премьера!», - сообщили на странице театра им А. Миронова в ВКонтакте.
По словам коллег, Инна болела, но все произошло очень быстро и скоропостижно, коллеги не могут прийти в себя. 24 июля должна была состояться очередная премьера в постановке «Леди-призрак» Кальдерона.
Особых регалий и наград у Инны Волгиной не замечено, единственная ее премия от «Фигаро» — ведущей-распорядительницей которой она всегда была.
«В эту субботу на телеканале Санкт-Петербург вторая часть программы "Рудольф Фурманов. Большая жизнь". Это последняя съемка Инны на Театральной гостиной...» - говорится в сообщении.