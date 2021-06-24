Филиппа Киркорова внесли в черный список Украины: он дал ответ в инстраграме

24 июня российского певца Филиппа Киркорова внесли в черный список Украины. И по этому поводу он записал обращение и выложил в своем инстаграме.
-Новость дня: я признан угрозой нацбезопасности для Украины. Внесение в черный список народного артиста Украины - это уже звучит как абсурд, но в мире сейчас такого много. Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Единственное, такие недалекие люди не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь. Музыку не закроешь бумажкой или границей. Я даже должен сказать таким чиновникам спасибо, ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее. Тем, что произошло, надо гордиться. Гордиться попасть в этот список. На самом деле - это не Киркоров, это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть, - заявил певец.
Но так же Киркоров сказал, что будет продолжать любить Украину.
На сегодня в черном списке Минкультуры Украины числятся 201 человек.
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