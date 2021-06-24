Глава Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите с участием президентом Путиным

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался что участвовать в возможном саммите ЕС - Россия.
-Я не возражаю против того, чтобы с Владимиром Путиным встретились два лидера. Сам я не буду встречаться с Владимиром Путиным, - заявил он.
Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос приглашения Путина на саммит, пишет РИА Новости.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что теперь важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на эту встречу.
Летом 2020 года Нидерланды подали жалобу в ЕСПЧ против России по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины. МИД назвал этот шаг очередным ударом по российско-нидерландским отношениям. В дальнейшем Россия вышла из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по катастрофе.