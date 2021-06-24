Глава Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите с участием президентом Путиным
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Глава Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите с участием президентом Путиным

10:02:336/24/2021Фото: Википедия
0

-Я не возражаю против того, чтобы с Владимиром Путиным встретились два лидера. Сам я не буду встречаться с Владимиром Путиным, - заявил он. 

Марк Рютте отказался от встречи с Путиным
Марк Рютте отказался от встречи с Путиным

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался что участвовать в возможном саммите ЕС - Россия.
-Я не возражаю против того, чтобы с Владимиром Путиным встретились два лидера. Сам я не буду встречаться с Владимиром Путиным, - заявил он.

Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос приглашения Путина на саммит, пишет РИА Новости.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что теперь важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на эту встречу.
Летом 2020 года Нидерланды подали жалобу в ЕСПЧ против России по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины. МИД назвал этот шаг очередным ударом по российско-нидерландским отношениям. В дальнейшем Россия вышла из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по катастрофе.

РФ высмеяла реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем
Часть пенсионеров предупредили о риске остаться без пенсии в июле
Большая потеря для РФ: умер легендарный Виктор Балашов
Назван самый капризный знак Зодиака: с ними шутки плохи
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
С 1 июля пенсии будут начисляться по новым правилам
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
саммит ЕС
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Передумает?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Новосибирская свалка станет "жирнее" и не закроется еще долго
    9:41:00 6/24/2021
    Новосибирская свалка станет "жирнее" и не закроется еще долго
    Филиппа Киркорова внесли в черный список Украины: он дал ответ в инстраграме
    9:33:47 6/24/2021
    Филиппа Киркорова внесли в черный список Украины: он дал ответ в инстраграме
    В Нижнем Новгороде директора школы Елену Моисееву уволили за отказ выдать детей-оппозиционеров
    9:21:34 6/24/2021
    В Нижнем Новгороде директора школы Елену Моисееву уволили за отказ выдать детей-оппозиционеров
    Чем подкормить малину во время завязи ягоды и после сбора урожая?
    9:20:25 6/24/2021
    Чем подкормить малину во время завязи ягоды и после сбора урожая?
    Земфира подала в суд на Гришковца и хочет с него 1,5 млн рублей за оскорбления
    9:04:44 6/24/2021
    Земфира подала в суд на Гришковца и хочет с него 1,5 млн рублей за оскорбления
    Лоб в лоб столкнулись два астраханца на электросамокатах. Смотрите видео
    8:59:03 6/24/2021
    Лоб в лоб столкнулись два астраханца на электросамокатах. Смотрите видео
    Мишустин выделил деньги детям из неполных семей - 36 млрд рублей придут в регионы
    8:47:57 6/24/2021
    Мишустин выделил деньги детям из неполных семей - 36 млрд рублей придут в регионы
    С Днём дружбы и единения славян открытки уникальные и дружные поздравления на 25 июня
    8:40:00 6/24/2021
    С Днём дружбы и единения славян открытки уникальные и дружные поздравления на 25 июня
    ЕС ввел санкции против Белоруссии из-за нарушений прав человека и Ryanair
    8:34:07 6/24/2021
    ЕС ввел санкции против Белоруссии из-за нарушений прав человека и Ryanair
    Умер художник из Искитима Александр Осокин
    8:25:21 6/24/2021
    Умер художник из Искитима Александр Осокин