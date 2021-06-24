На IKEA возбудили дело на $14 млн
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На IKEA возбудили дело на $14 млн

10:22:246/24/2021Фото: Pixabay
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Федеральная таможенная служба (ФТС) считает, что компания-продавец мебели занижала стоимость лицензионных платежей.

Крупную компанию по продаже мебели в России подозревают в невыплате миллиарда рублей

ФТС по Москве заявила о возбуждении административного дела против IKEA.

По материалам ведомства, крупнейший продавец мебели мог избежать уплаты 14 миллионов долларов, что составляет сумму почти в миллиард рублей.

В 2020 году таможенники уже возбуждали дело против компании из-за того, что она не доплачивала за лицензионные платежи, снижая их стоимость. В компании IKEA осведомлены об иске, поданном против них и оспаривают его.
Компания IKEA работает с 1943 года. Это крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома. Компания представлена в 30 странах мира 378 магазинами.

В России магазины IKEA работают в составе торговых центров "Мега". В настоящее время в стране открыто 14 комплексов, два магазина городского формата и шесть дизайн-студий IKEA.

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