Инспектор ДПС погиб в перевернувшемся в кювет полицейском УАЗике в Тогучине
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Инспектор ДПС погиб в перевернувшемся в кювет полицейском УАЗике в Тогучине

10:54:246/24/2021Фото: АСТ-54
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Водитель с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение.

В результате происшествия пассажир – инспектор дорожно-патрульной службы погиб
В результате происшествия пассажир – инспектор дорожно-патрульной службы погиб

24 июня в 17.10 ч. инспектор ДПС, управляя служебным автомобилем УАЗ, у дома № 2 по ул. Береговая г. Тогучина совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие, сообщает ГУ МВД по НСО.

В результате происшествия пассажир – инспектор дорожно-патрульной службы погиб.

Водитель с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение.

По результатам освидетельствования водитель был трезв.

На место ДТП выезжало руководство ГУ МВД России по Новосибирской области. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

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