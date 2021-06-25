Авторские открытки на Выпускной 2021 и самые яркие поздравления для выпускников
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Авторские открытки на Выпускной 2021 и самые яркие поздравления для выпускников

5:45:466/25/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В 2021 году из-за ситуации с коронавирусом Выпускные пройдут онлайн. Поздравьте причастных открыткой и теплыми словами.

Выпускной

Поздравляю с выпускным! Желаю не бояться перемен и сохранить в памяти эти добрые, счастливые моменты, желаю смело стать на новый путь к большим мечтам и радужным надеждам, желаю покорить немало высот и вершин, а также найти в этой жизни всё то, что твоему сердцу любо и дорого.

Выпускной

Поздравляю! Пусть этот день оставит теплые и яркие воспоминания, а впереди уже открывают свои объятья удачи и счастье, победы и верные решения. Поздравляю с новой и такой интересной ступенью в жизни!

***

Поздравляю с выпуском! Сейчас начнется новый жизненный этап и я желаю пройти его достойно, легко и весело. Пусть все неудачи делаю только сильнее, успех следует по пятам, а рядом будут только достойные люди, которые всегда поддержат и помогут!

***

С выпускным! Пусть этот шаг во взрослую жизнь будет для тебя чем-то новым. Пусть этот день станет началом новых приключений, достижений и исполнения тех целей, которые казались такими далекими.

Выпускной

Сегодня вы покидаете родную школу, и всё, что вас ждет во взрослой жизни, теперь зависит только от вас самих. Здесь вас научили быть искренними, самостоятельными, ответственными, отзывчивыми. Научили дружить, отстаивать свое мнение, любить науку, бережно относиться к знаниям, то есть дали основу того, без чего невозможно стать настоящим Человеком с большой буквы! Пожелаем вам не растерять всё это, а приумножать, воспитывать в себе лучшие качества. Желаем, чтобы ваши мечты исполнились. Удачи вам, везения, новых достижений, счастья и успехов в дальнейшей жизни!

Источник: pozdravok.ru

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