Бушующие поздравления в стихах и открытках на Международный день моряка 25 июня 2021 года

Сегодня славный праздник моряков,
Вас от души всех поздравляем дружно,
Мы труд ваш ценим, опасный порой,
И благодарим за вашу службу.
Пусть безопасной будет служба,
Пускай печали исчезнут навсегда,
Пусть настоящая мужская дружба,
Ведёт вас через долгие года.
Моряки, почёт вам и слава,
И возвращения счастливого к причалу,
Пускай фортуна вам улыбается всегда,
И ветерок попутный дует пусть слегка.
Пусть под килем семь футов всегда,
Пусть будет в радость вам работа,
Пускай утонут тревога и беда,
Пусть будет благосклонной к вам судьба.
Искренне нам хочется поздравить,
Храбрых наших моряков,
И с благодарностью восславить,
Отважных морских волков.
Пусть никогда не знает ваше судно,
Ни штормов, ни цунами,
Пусть на палубе будет людно,
Пусть дружба крепкой будет между вами.
Курсом заданным всегда идёте,
Службу добросовестно несёте,
Вам даже шторм не может помешать,
И вал девятый вас не в силах напугать.
В день моряка, примите поздравленья,
Пусть служба вам приносит вдохновенье,
Пусть успех сопутствует в жизни, на работе,
Пусть ожидают вас только приятные заботы.
Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru