Бушующие поздравления в стихах и открытках на Международный день моряка 25 июня 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Бушующие поздравления в стихах и открытках на Международный день моряка 25 июня 2021 года

1:30:246/25/2021Фото: fresh-cards
0

День моряка (День мореплавателя) - профессиональный праздник представителей гражданского флота, вспомогательного персонала, вне зависимости от гражданства, занимаемой должности и выслуги лет.

Международный день моряка

Сегодня славный праздник моряков,
Вас от души всех поздравляем дружно,
Мы труд ваш ценим, опасный порой,
И благодарим за вашу службу.
Пусть безопасной будет служба,
Пускай печали исчезнут навсегда,
Пусть настоящая мужская дружба,
Ведёт вас через долгие года.

Международный день моряка

Моряки, почёт вам и слава,
И возвращения счастливого к причалу,
Пускай фортуна вам улыбается всегда,
И ветерок попутный дует пусть слегка.
Пусть под килем семь футов всегда,
Пусть будет в радость вам работа,
Пускай утонут тревога и беда,
Пусть будет благосклонной к вам судьба.

Международный день моряка

Искренне нам хочется поздравить,
Храбрых наших моряков,
И с благодарностью восславить,
Отважных морских волков.
Пусть никогда не знает ваше судно,
Ни штормов, ни цунами,
Пусть на палубе будет людно,
Пусть дружба крепкой будет между вами.

Международный день моряка

Курсом заданным всегда идёте,
Службу добросовестно несёте,
Вам даже шторм не может помешать,
И вал девятый вас не в силах напугать.
В день моряка, примите поздравленья,
Пусть служба вам приносит вдохновенье,
Пусть успех сопутствует в жизни, на работе,
Пусть ожидают вас только приятные заботы.

Международный день моряка

Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru

Дочь министра обороны РФ показала себя во всей красе
Названа вакцина, которая оказалась неэффективна против COVID-19
Севим Дагделен заявила о подготовке войны против РФ
Лекарства, которые запрещено принимать перед прививкой от COVID
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
За Ани Лорак взялась прокуратура: что «натворила» певица
Группа крови, которая имеет сильнейший иммунитет
Люди с какой группой крови обладают самым сильным иммунитетом
Трагедия в детском лагере: почему убили юную вожатую
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиМеждународный день моряка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бушующие поздравления в стихах и открытках на Международный день моряка 25 июня 2021 года
    1:30:24 6/25/2021
    Бушующие поздравления в стихах и открытках на Международный день моряка 25 июня 2021 года
    Певец Ярослав Сумишевский и как погибла его жена
    1:00:16 6/25/2021
    Певец Ярослав Сумишевский и как погибла его жена
    С Днём работника статистики 25 июня: дизайнерские открытки и четкие поздравления
    12:40:19 6/25/2021
    С Днём работника статистики 25 июня: дизайнерские открытки и четкие поздравления
    Лунный календарь на июль 2021: даты новолуния и полнолуния
    11:20:23 6/24/2021
    Лунный календарь на июль 2021: даты новолуния и полнолуния
    Инспектор ДПС погиб в перевернувшемся в кювет полицейском УАЗике в Тогучине
    10:54:24 6/24/2021
    Инспектор ДПС погиб в перевернувшемся в кювет полицейском УАЗике в Тогучине
    На IKEA возбудили дело на $14 млн
    10:22:24 6/24/2021
    На IKEA возбудили дело на $14 млн
    Почему люди просыпаются посреди ночи: что такое сегментированный сон
    10:20:37 6/24/2021
    Почему люди просыпаются посреди ночи: что такое сегментированный сон
    Календарь ухода за огородом и садом на 25-27 июня: Что нельзя делать в это время?
    10:20:05 6/24/2021
    Календарь ухода за огородом и садом на 25-27 июня: Что нельзя делать в это время?
    С каким знаком зодиака вам категорически запрещено создавать союз - точные данные астрологов
    10:13:56 6/24/2021
    С каким знаком зодиака вам категорически запрещено создавать союз - точные данные астрологов
    Умерла актриса Инна Волгина, сыгравшая в сериале "Улицы разбитых фонарей"
    10:06:24 6/24/2021
    Умерла актриса Инна Волгина, сыгравшая в сериале "Улицы разбитых фонарей"