На Выпускной вечер прекрасные открытки для каждого корабля, выходящего в большую жизнь в 2021 году
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На Выпускной вечер прекрасные открытки для каждого корабля, выходящего в большую жизнь в 2021 году

6:03:496/25/2021Фото: bonnycards
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Красивые поздравительные картинки для поздравления выпускников и их родителей в 2021 году.

Выпускной

Сданы экзамены. Вы получили аттестаты.
Нарядны так, что глаз не отвести!
Пусть будет ваша жизнь светла, богата.
Удач вам и счастливого пути.

То доброе, разумное и вечное,
Что вы уже успели обрести,
В себе храните. Будьте человечными
И не сбивайтесь с верного пути.

Осуществить мечты свои сумейте,
Добро вершите, радуйтесь, и пусть
Надует паруса попутный ветер,
И будет легок вашей жизни путь.

Выпускной

Счастливый день, но чуть печальный:
Твой день взросленья, выпускник!
Пусть сложится всё идеально,
Радуйся жизни каждый миг.

Дороги все перед тобою
Открыты, словно чистый лист.
Любуйся мира красотою,
Пусть будет небосвод лучист.

Выпускной

С выпускным вас поздравляем!
Совсем взрослые теперь.
И от сердца Вам желаем
Открывать любую дверь.

Чтобы ровные дороги,
Чтоб желанья исполнялись.
Чтоб ни беды, ни тревоги
Никогда не появлялись.

Никогда вам не сдаваться!
Пускай счастье ждёт везде
Любой цели добиваться
Свей следовать мечте!

Выпускной

Поздравляю с выпускным —
С новой жизненной дорогой.
И желаю, чтобы с ним
Позабылись все тревоги.

Пусть уверенность придет,
Вера в свои силы, дело,
По дороге взрослой чтоб
Шагать можно было смело.

И фортуна к тебе пусть
Будет лишь лицом стоять,
А попутный ветерок —
Нежно в спину подгонять!

Выпускной

Выпускной — новой жизни начало,
Школьный возраст уже позади.
Но не нужно ни слез, ни печали,
Вас прекрасное ждет впереди!

Вы запомните школьные годы
И друзей, что ходили в ваш класс.
Вы шпаргалки умело делили,
Педагоги болели за вас.

Мы желаем вам новых успехов
И стремлений к заветной мечте.
Исполнений, любви, достижений
И приятных событий в судьбе!

Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru

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