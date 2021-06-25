С Днём работника статистики 25 июня: дизайнерские открытки и четкие поздравления
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С Днём работника статистики 25 июня: дизайнерские открытки и четкие поздравления

12:40:196/25/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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25 июня российские статистики отмечают свой профессиональный праздник – День работника статистики.

День работника статистики России

Статистика для нас очень важна,
Где избыток, где прорехи должна знать страна,
Цифры, выстроенные в ряд,
Нам о многом говорят.
Сегодня праздник ваш, поздравляем,
Успехов и терпения в работе вам желаем,
Счастья, радости, улыбок и тепла,
Пусть благосклонной будет к вам судьба.

День работника статистики России

Работники статистики, честь вам и хвала,
Хороших результатов мы ждём всегда,
От ваших цифр кружится голова,
Счетоводами, с иронией, вас называют не зря.
Примите в праздник поздравления,
Пускай отличным будет настроение,
Пускай вас ценят, любят, уважают,
Пускай Господь всегда вас охраняет

День работника статистики России

Работники статистики от цифр отвлекитесь,
И поздравления наши сердечные примите,
Пусть праздник вам подарит настроение,
Пусть в жизни вас ожидает лишь везение.
Пускай всегда удача стучится в дом,
Пусть благополучие и мир будет в нём,
Пусть семейная погода будет тёплой всегда,
Пусть вас окружают надёжные друзья.

День работника статистики России

Данные статистики необходимы и важны,
С цифрами работники очень дружны,
Подсчёты сдаются в срок,
Стране от статистики большой прок.
С днём статистики поздравляем,
Терпения и выдержки от души желаем,
Пусть ваш карьерный рост повышается,
Пускай достаток ваш умножается.

День работника статистики России

Источник: pozdravik.ru

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