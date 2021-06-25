С Днём работника статистики точные поздравления в стихах и картинках для каждого 25 июня 2021 года

Считать весь год, вести учет,
И обрабатывать цифры все время,
Ну а сегодня, друг мой, отдохни,
Ты это, дорогой, заслужил, конечно.
Сегодня праздник светлый у тебя,
И с этим днем мы поздравляем все,
Ты наш статистик, и тебе
Желаем счастья, любви и добра!
Сегодня праздник у статистик тебя
И отдохнешь сегодня ты конечно славно,
Ведь ты работал непосильно целый год,
Считая цифры и складывая отчеты, непрестанно,
И поздравляя тебя с этим светлым днем,
Желаем, чтобы ты на этом свете,
Ты только радость и добро получал,
И жизнь прожил по самой лучшей смете.
Данные статистики для всей страны нужны,
Они не только для отчетов и сводок важны.
Нужно ведь знать экономики все продвиженья.
И в социально-рабочих рядах все движенья.
Всем нужно знать годов рождаемости результат,
И какими гостями город большой богат.
Вы прилежно умеете цифры большие считать,
А мы вас за это сегодня будем поздравлять.
Статистика – это дело щепетильное и сложное,
Иногда, кажется, что все посчитать невозможно.
Цифры сплошные, рядами строгими идущие,
И вот уже не цифры, а точки в глазах бегущие.
С днем статистики сегодня поздравляем,
У вас всегда полно работы – это знаем.
Желаем вам в отчетах придельной ясности,
Путь вас не трогают беды и опасности.
На работу вовремя и точно в срок,
Ты выходишь исправно каждый день.
От твоей работы большой прок,
Хорошо, что тебе читать не лень.
Ты все отчеты и цифры свои любишь,
И за это тебе большой почет,
Так в этот день статистики прими,
Большое поздравление на свой счет.
Источник: pozdravik.ru, bipbap.ru