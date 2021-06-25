Чем отстирать вино?
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Чем отстирать вино?

11:20:156/25/2021Фото: pixabay
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Что необходимо незамедлительно сделать - промокнуть пятно чистой тканью или бумажным полотенцем. Промокать пятно нужно мягко нажимая и протирая, а не тереть изо всех сил.

Застирать запачканный участок сразу же после того, как пролили вино

Пятна от красного вина выводятся труднее всего, поскольку пигменты антоцианы в его составе мгновенно впитываются в ткань настолько сильно, что бывает даже химчистка не в силах с ними справиться. Поэтому самое лучшее, что можно сделать - застирать запачканный участок сразу же после того, как пролили вино. Ведь чем старше пятно, тем труднее его удалить.

Первое, что необходимо незамедлительно сделать - промокнуть пятно чистой тканью или бумажным полотенцем. Промокать пятно нужно мягко нажимая и протирая, а не тереть изо всех сил.

Вторым шагом будет нанести на пятно какое-нибудь средство. Все, что есть под рукой для удаления пятен. Это может быть как порошок, так и средство для мытья посуды или соль, сода, белый уксус и пятновыводитель.

Третий шаг, которого нужно обязательно придерживаться - исключить любое горячее воздействие на пятно. Жара застынет в пятне и его почти невозможно будет очистить.

Хороший пятновыводитель можно сделать своими руками из жидкости для мытья посуды и перекиси водорода.

Пропорции можно сделать 1 к 1 или 3 к 1 - перекись водорода к мылу. Для начала смешайте в малом количестве и протестируйте на ненужной ткани, затем можно добавить еще перекиси, которая является отбеливающим веществом. Если с тканью ничего страшного не произошло, вылейте смесь на пятно и подождите немного, прежде чем ее убирать. Добавьте больше смеси, чтобы улучшить результат. Как только красное пятно уйдет - выстирайте одежду или просто промойте холодной водой, если пока невозможно постирать.

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