Эксклюзивные открытки с Днём косметолога 26 июня и восхитительные поздравления для мастеров

Как без косметолога прожить,
Ведь красивой быть всегда мне хочется.
Не устану я благодарить,
Кто над моей внешностью морочится.
Косметолог, ты мой лучший друг.
В день свой принимай ты поздравления.
Будет пусть востребован твой труд.
Счастья, пониманья и терпения.
Кремы, маски, макияжи
Все не перечислишь даже.
Красота- твоя стихия
Труд твой дарит тебе крылья.
Косметолог ты от Бога.
Пожелать хотелось много
В день твой профессиональный.
Пусть же будет все нормально!
Ты разбираешься прекрасно в красоте,
И из дурнушки сделаешь красотку.
Иди вперед на встречу ты мечте,
И из шелков пусть будет путь твой соткан.
В день косметологов признанья и слова
О том, что ты одна из лучших в этом деле.
Пусть кружится от счастья голова,
Любви, удачи, смеха и веселья.
Любая женщина, конечно,
Тебя поздравить поспешит!
Твоя профессия навечно
Все их проблемы не решит,
Но все же, милый косметолог!
Ты нам морщинки уберешь,
Немного кожу всем разгладишь,
И радость каждой принесешь!
Источник: pozdravik.ru