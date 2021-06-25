Эксклюзивные открытки с Днём косметолога 26 июня и восхитительные поздравления для мастеров
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Эксклюзивные открытки с Днём косметолога 26 июня и восхитительные поздравления для мастеров

9:41:566/25/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают мастера красоты - косметологи.

День косметолога

Как без косметолога прожить,
Ведь красивой быть всегда мне хочется.
Не устану я благодарить,
Кто над моей внешностью морочится.
Косметолог, ты мой лучший друг.
В день свой принимай ты поздравления.
Будет пусть востребован твой труд.
Счастья, пониманья и терпения.

День косметолога

Кремы, маски, макияжи
Все не перечислишь даже.
Красота- твоя стихия
Труд твой дарит тебе крылья.
Косметолог ты от Бога.
Пожелать хотелось много
В день твой профессиональный.
Пусть же будет все нормально!

День косметолога

Ты разбираешься прекрасно в красоте,
И из дурнушки сделаешь красотку.
Иди вперед на встречу ты мечте,
И из шелков пусть будет путь твой соткан.
В день косметологов признанья и слова
О том, что ты одна из лучших в этом деле.
Пусть кружится от счастья голова,
Любви, удачи, смеха и веселья.

День косметолога

Любая женщина, конечно,
Тебя поздравить поспешит!
Твоя профессия навечно
Все их проблемы не решит,
Но все же, милый косметолог!
Ты нам морщинки уберешь,
Немного кожу всем разгладишь,
И радость каждой принесешь!

День косметолога

Источник: pozdravik.ru

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