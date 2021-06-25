Что нужно делать в день Петра и Февронии 8 июля для долгой и счастливой жизни в браке: Традиции древнего праздника и история
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что нужно делать в день Петра и Февронии 8 июля для долгой и счастливой жизни в браке: Традиции древнего праздника и история

3:20:036/25/2021Фото: pixabay
0

Мощи святых Петра и Февронии находятся в Свято-Троицком монастыре в Муроме. Сегодня любой желающий может отправиться туда и помолиться за счастье и благополучие семьи.

Символ праздника - ромашка

День святой пары Петра и Февронии, россиянам больше известный как День семьи, любви и верности, отмечается у нас по православному календарю 8 июля.

Но совсем недавно его признали официально праздником семьи на государственном уровне. В таком виде он является молодым, но люди православные праздновали его испокон веков.

Святых Петра и жену его Февронию заслуженно считают покровителями самых счастливых браков, семьи и любви. В этот день прихожане в храмах ставят свечки перед ликом святых и произносят свои заветные просьбы и читают молитвы. Нередко просят покровительства, когда отношения между супругами испортились, и остается последняя надежда - на благосклонность и помощь святых.

Мощи святых находятся в Свято-Троицком монастыре в Муроме. Сегодня любой желающий может отправиться туда и помолиться за счастье и благополучие семьи.

У этого праздника есть свой символ и традиции.

Многие народные традиции этого дня имеют прямое отношение к семье. Считалось, если мужчина этот день проведет вместе со своей женой, то их материальное положение вскоре изменится в лучшую сторону.

При этом, православные обычаи строго настрого запрещают прибегать к ритуалам и различным обрядам из черной магии. Больше пользы принесут и не добавят греха молитвы и посещение храма с чистыми намерениями.

Венчание в этот день запрещено, поскольку этот праздник всегда выпадает на период Петрова поста.

Стоит отметить, что “Повесть о Петре и Февронии Муромских” написал монах Ермолай-Ерзам в XVI веке. И это произведение тут же стало одним из любимых у читающего населения. Она распространилась в большом количестве списков, в том числе в устном виде - ее пересказывали друг другу. Таким образом, в древнегреческой литературе в первый раз появился романтический любовный жанр, с языческим и православным подтекстом. Историю преданной любви помнят и пересказывают и сейчас.

Выявлен неожиданный способ защиты от COVID-19
С 1 июля пенсии будут начисляться по новым правилам
Названа вакцина, которая оказалась неэффективна против COVID-19
Спор перерос в конфликт: за что вожатая лагеря убила коллегу
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Выявлен неожиданный способ защиты от COVID-19
С 1 июля пенсии будут начисляться по новым правилам
Спор перерос в конфликт: за что вожатая лагеря убила коллегу
Люди под этим знаком Зодика самые мстительные
традициипраздникизапретыдень семьи любви и верностидень Петра и Февронии Муромских
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы отмечаете этот праздник?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Власти Новосибирской области затевают массовое чипирование
    3:06:21 6/25/2021
    Власти Новосибирской области затевают массовое чипирование
    Windows 11: Компания Microsoft представила новую операционную систему
    3:05:20 6/25/2021
    Windows 11: Компания Microsoft представила новую операционную систему
    25 июня - "Алые паруса": выпускники Санкт-Петербурга очно простятся со школой
    3:04:14 6/25/2021
    25 июня - "Алые паруса": выпускники Санкт-Петербурга очно простятся со школой
    Могут ли уволить, если отказаться делать прививку от коронавируса: полное разъяснение Роструда
    2:55:54 6/25/2021
    Могут ли уволить, если отказаться делать прививку от коронавируса: полное разъяснение Роструда
    Столото в супертираже 1394 «Русского лото» 27 июня 2021 разыграет 900 млн и автомобили
    2:53:40 6/25/2021
    Столото в супертираже 1394 «Русского лото» 27 июня 2021 разыграет 900 млн и автомобили
    БердскВ салоне красоты Бердска мастерами маникюра и педикюра работают только мужчины: да, какие – экс-военный и плотник
    2:50:58 6/25/2021
    В салоне красоты Бердска мастерами маникюра и педикюра работают только мужчины: да, какие – экс-военный и плотник
    БердскНовый начмед ЦГБ Бердска выяснит подробности конфликта между медиком "скорой" и мамой маленькой Машеньки
    2:26:09 6/25/2021
    Новый начмед ЦГБ Бердска выяснит подробности конфликта между медиком "скорой" и мамой маленькой Машеньки
    Важные дела, которые нужно сделать в Петров пост 2021 с 28 июня: Как начать поститься и не сорваться?
    2:20:19 6/25/2021
    Важные дела, которые нужно сделать в Петров пост 2021 с 28 июня: Как начать поститься и не сорваться?
    Референдум по Донбассу задумал провести Зеленский
    2:11:19 6/25/2021
    Референдум по Донбассу задумал провести Зеленский
    Медведи устали от леса и идут в усадьбы красноярцев
    2:09:36 6/25/2021
    Медведи устали от леса и идут в усадьбы красноярцев