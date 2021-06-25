Что нужно делать в день Петра и Февронии 8 июля для долгой и счастливой жизни в браке: Традиции древнего праздника и история

День святой пары Петра и Февронии, россиянам больше известный как День семьи, любви и верности, отмечается у нас по православному календарю 8 июля.
Но совсем недавно его признали официально праздником семьи на государственном уровне. В таком виде он является молодым, но люди православные праздновали его испокон веков.
Святых Петра и жену его Февронию заслуженно считают покровителями самых счастливых браков, семьи и любви. В этот день прихожане в храмах ставят свечки перед ликом святых и произносят свои заветные просьбы и читают молитвы. Нередко просят покровительства, когда отношения между супругами испортились, и остается последняя надежда - на благосклонность и помощь святых.
Мощи святых находятся в Свято-Троицком монастыре в Муроме. Сегодня любой желающий может отправиться туда и помолиться за счастье и благополучие семьи.
У этого праздника есть свой символ и традиции.
Многие народные традиции этого дня имеют прямое отношение к семье. Считалось, если мужчина этот день проведет вместе со своей женой, то их материальное положение вскоре изменится в лучшую сторону.
При этом, православные обычаи строго настрого запрещают прибегать к ритуалам и различным обрядам из черной магии. Больше пользы принесут и не добавят греха молитвы и посещение храма с чистыми намерениями.
Венчание в этот день запрещено, поскольку этот праздник всегда выпадает на период Петрова поста.
Стоит отметить, что “Повесть о Петре и Февронии Муромских” написал монах Ермолай-Ерзам в XVI веке. И это произведение тут же стало одним из любимых у читающего населения. Она распространилась в большом количестве списков, в том числе в устном виде - ее пересказывали друг другу. Таким образом, в древнегреческой литературе в первый раз появился романтический любовный жанр, с языческим и православным подтекстом. Историю преданной любви помнят и пересказывают и сейчас.