Как шоколад помогает женщинам в менопаузе - шикарное открытие ученых
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Как шоколад помогает женщинам в менопаузе - шикарное открытие ученых

2:00:456/25/2021Фото: pixabay.com
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Высокое потребление шоколада в утренние часы может помочь сжечь жир и снизить уровень глюкозы в крови.

Начало выходного дня с шоколада может иметь неожиданные преимущества

Новое исследование женщин в постменопаузе показало, что употребление концентрированного количества шоколада в течение короткого промежутка времени утром может помочь организму сжечь жир и снизить уровень сахара в крови.

Фрэнк А.Дж.Шеер, доктор философии, магистр наук, нейробиолог, и Марта Гараулет, доктор философии, приглашенный научный сотрудник, оба из отдела сна и циркадных расстройств, отделений медицины и неврологии, Бригама и женской больницы. Доктора Шеер и Гарауле являются соавторами новой статьи, опубликованной в журнале FASEB, пишет medicalxpress.com.

Употребление в пищу молочного шоколада каждый день может звучать как рецепт для увеличения веса, но новое исследование женщин в постменопаузе показало, что едят концентрированное количество шоколада в течение узкого окна времени утром может помочь уровень сахара в крови организм сжигать жир и уменьшить.

Чтобы узнать о последствиях употребления молочного шоколада в разное время дня, исследователи из Бригама сотрудничали с исследователями из Университета Мерсии в Испании. Вместе они провели рандомизированное контролируемое перекрестное исследование с участием 19 женщин в постменопаузе, которые потребляли 100 г шоколада утром (в течение часа после пробуждения) или ночью (в течение часа перед сном). Они сравнили прибавку в весе и многие другие меры с отказом от шоколада.

Исследователи сообщают, что среди исследованных женщин:

Утреннее или ночное употребление шоколада не привело к увеличению веса;
Употребление шоколада утром или вечером может повлиять на голод и аппетит, состав микробиоты, сон и многое другое;
Высокое потребление шоколада в утренние часы может помочь сжечь жир и снизить уровень глюкозы в крови.
Вечерний / ночной шоколад изменил метаболизм на следующее утро после отдыха и упражнений.
-Наши результаты подчеркивают, что не только то, что мы едим, но и когда мы едим, может влиять на физиологические механизмы, участвующие в регуляции веса тела, - сказал Шеер.

«Наши добровольцы не набирали вес, несмотря на увеличение потребления калорий. Наши результаты показывают, что шоколад снижает потребление энергии ad libitum, что согласуется с наблюдаемым снижением голода, аппетита и тяги к сладкому, показанным в предыдущих исследованиях», - сказал Гарауле.

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