Ученые назвали, когда есть риск родить ребенка с аутизмом
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Ученые назвали, когда есть риск родить ребенка с аутизмом

3:00:236/25/2021Фото: pixabay.com
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Исследование действительно подтверждает, что материнские психические расстройства связаны с повышенным риском расстройства аутистического спектра у потомства.

беременность
Риск аутизма увеличивается при материнской депрессии, но не при приеме СИОЗС: исследование

Женщинам с депрессией и другими расстройствами настроения обычно рекомендуется продолжать прием антидепрессантов во время беременности. Лекарства широко считаются безопасными, но влияние этих лекарств на будущий плод остается предметом некоторого беспокойства. Сейчас, исследователи обнаружили, что психические состояния матери - но не использование серотонин-селективных ингибиторов обратного захвата (СИОЗС) - увеличивают риск расстройства аутистического спектра (РАС) и задержки развития (DD) у потомства, пишет medicalxpress.com.

Исследование опубликовано в журнале «Биологическая психиатрия».

Предыдущие исследования обнаружили связь между использованием СИОЗС и РАС у потомства, и РАС связаны с нарушенными серотонинергическими путями. Но вопрос о том, виноваты ли лекарства или основные заболевания, оставался туманным.

Дженнифер Эймс, доктор философии из Kaiser Permanente и ведущий автор нового исследования, сказала:
-Наши последние результаты являются хорошей новостью для женщин, страдающих психическими заболеваниями, такими как депрессия и тревожность во время беременности, и согласуются с растущим объемом исследований, которые пытаются лучше разобрать отдельные взаимосвязи между приемом СИОЗС у матери и психиатрическими показаниями во время беременности и развитием нервной системы ребенка.

Доктор Эймс и его коллеги использовали данные исследования «Исследование раннего развития» (SEED), в котором собрана информация о развитии тысяч детей, родившихся в США в период с 2003 по 2011 год. Текущий анализ данных SEED включал три группы детей: дети с РАС (1367 детей); с DD (1750 детей); или здоровое население (1671 ребенок). Было установлено, что у матерей есть психические расстройства и они принимали СИОЗС во время беременности, на основании самоотчета и медицинских записей. Около трети матерей в исследовании имели психическое заболевание до или во время беременности, и около четверти из них принимали СИОЗС или другие антидепрессанты.

Полученные данные показали, что риск РАС или ДР был примерно вдвое выше для детей матерей с психическим расстройством по сравнению с детьми без психических расстройств. Но что важно, использование СИОЗС не было связано с повышенным риском.

Джон Кристал, доктор медицины, редактор журнала «Биологическая психиатрия», сказал об этой работе:
-Родители были обеспокоены рисками, которые представляют для младенцев, когда матери принимают антидепрессанты. Приятно видеть, что потребление антидепрессантов матерью не увеличивает риск расстройства аутистического спектра или других нарушений нервного развития. Однако, это исследование действительно подтверждает, что материнские психические расстройства связаны с повышенным риском расстройства аутистического спектра у потомства.

-У нашего исследования есть некоторые уникальные преимущества, такие как включение большой и демографически разнообразной группы матерей и детей в Соединенных Штатах, анализ конкретных подгрупп детей с расстройством аутистического спектра и другими нарушениями развития, а также исследование нескольких типов психических расстройств у матерей, - добавил доктор Эймс.

Полученные данные должны обеспечить некоторое спокойствие примерно 6% беременных женщин в США, принимающих СИОЗС.

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