Обнищание королевы Елизаветы II: доходы упали на 10 миллионов фунтов стерлингов из-за запрета на посещение Букингемского дворца

Королева осталась с дефицитом более 10 миллионов фунтов стерлингов, как показывает обзор, опубликованный на днях Букингемским дворцом.
Королевская семья показала, насколько серьезно последствия пандемии коронавируса ударили по ее финансам. Фирма потеряла чуть более половины своего годового дохода за пределами государственного финансирования после того, как была вынуждена закрыть свои двери для посетителей из-за кризиса COVID-19.
В 2019/2020 финансовом году доход Palace составил 20,2 миллиона фунтов стерлингов.
В течение только что закончившегося финансового года эта сумма была уменьшена до 9,4 миллиона фунтов стерлингов, или 53% убытка.
Букингемский дворец заявил, что потеря «в значительной степени отражает влияние COVID-19 на способность Royal Collection Trust открывать Королевские дворцы для посетителей».
Подобно музеям и галереям по всей стране, дворцы нельзя было посещать большую часть 2020 года и начало 2021 года, когда действовала полная изоляция.
Королевский дворец также должен был соблюдать правила правительства по защите своих сотрудников и посетителей, когда он открыт, что означало соблюдение социального дистанцирования и избежание скопления людей.
В этом финансовом году расходы королевской семьи резко выросли и составили больше, чем суверенный грант и полученный дополнительный доход, с общими чистыми расходами в размере 87,5 миллиона фунтов стерлингов, что на 26 процентов больше по сравнению с предыдущим годом.
Букингемский дворец заявил: «Это было вызвано значительным увеличением расходов на обслуживание Букингемского дворца на 17,6 миллиона фунтов стерлингов (рост на 83 процента)».
В финансовом отчете также отмечается, что общий суверенный грант увеличился с 82,4 миллиона фунтов стерлингов в прошлом году до 85,9 миллиона фунтов стерлингов в 2020/2021 году. В отчете говорится, что это «эквивалентно 1,29 фунта стерлингов на человека в Великобритании».
В нем также говорилось: «85,9 миллиона фунтов стерлингов составляют основной грант в размере 51,5 миллиона фунтов стерлингов, на который финансируются официальные поездки, обслуживание собственности и эксплуатационные расходы семьи Королевы, а также дополнительная выделенная сумма на резервирование в размере 34,4 миллиона фунтов стерлингов.
«Основной грант составляет 77 пенсов на человека в Великобритании».
Принц Чарльз был членом королевской семьи, совершившим самую дорогую поездку в 2020/2021 финансовом году.
В октябре он отправился в Кувейт, чтобы выразить соболезнования шейху Навафу аль-Ахмаду в связи со смертью шейха Сабаха аль-Ахмада аль-Сабаха.
Этот визит обошелся налогоплательщикам в 58 993 фунтов стерлингов.
Вторым самым дорогим официальным путешествием, предпринятым в 2020 году высокопоставленными членами королевской семьи, был королевский проезд на поезде Кембриджей.
С 6 по 8 декабря Кейт и принц Уильям путешествовали по Шотландии, Уэльсу и Англии, чтобы встретиться с людьми, пострадавшими от пандемии, и с работниками на передовой.
Стоимость поездки составила 47 965 фунтов стерлингов.
Финансовый обзор также включал 2,4 миллиона фунтов стерлингов, выплаченных в суверенный грант Меган и принцем Гарри прошлым летом.
Герцог и герцогиня Сассекские объявили в январе 2020 года о своем намерении возместить стоимость ремонтных работ в своем доме в Виндзоре, Frogmore Cottage.
Считается, что их оплата также покрывала аренду коттеджа с пятью спальнями, срок действия которой истекает 31 марта 2022 года.
Этот неожиданный платеж был охарактеризован высокопоставленными источниками как «хорошая сделка» для налогоплательщиков, поскольку он не позволил королевскому двору еще больше окунуться в свои сбережения.
Сэр Майкл Стивенс, хранитель тайного кошелька, сказал: «Мы не будем вдаваться в подробности коммерческого соглашения об использовании дома герцогом и герцогиней Сассекскими, но, пожалуйста, помните, что платеж покрывает все их текущие обязательства. Мы уверены, что это хороший результат для суверенного гранта. Рентабельность инвестиций в отремонтированную недвижимость была определена со ссылкой на независимых специалистов по недвижимости и бухгалтерский учет, подписанный Казначейством Ее Величества и Государственным аудитом».
Размышляя о месяцах, прошедших с начала пандемии, сэр Майкл также сказал: «На большую часть года повлияли меры предосторожности, необходимые для воздействия COVID-19. Планы должны были измениться, и программа Ее Величества, поддерживаемая Ее семьей, должна была отреагировать. Королевская семья приняла новые технологии, и виртуальная встреча с Королевской принцессой и Carers Trust стала первым виртуальным мероприятием, предпринятым Ее Величеством. За этим последовали новые виртуальные сражения, а также небольшое количество физических сражений и два обращения к нации, а также посвящение в рыцари капитана сэра Тома Мура в четырехугольнике Виндзорского замка».
Источник: express.co.uk