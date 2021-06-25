Столото в тираже 448 «Жилищной лотереи» 27 июня 2021 разыграет 700 млн и 10 загородных домов
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Столото в тираже 448 «Жилищной лотереи» 27 июня 2021 разыграет 700 млн и 10 загородных домов

3:45:356/25/2021Фото: pixabay
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Денежный эквивалент загородного дома — 800 000 рублей.

Поборитесь за 700 000 000 рублей и 10 загородных домов в «Жилищной лотерее»! А ещё будет акция тираж 448

Раздумываете над тем, как сделать выходные особенными? В ближайшем тираже «Жилищной лотереи» у вас есть шанс осуществить это.

Только посмотрите за что вы можете побороться: суперприз 700 миллионов рублей, 10 загородных домов и множество денежных призов. И внимание: останется три шара — выигрышей будет больше. А также при покупке от двух билетов вы получите скидку 20% на кровати в ORMATEK. Запасайтесь билетами — вдруг повезёт!

Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 26 июня.

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 27 июня, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 8:20 мск. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

Денежный эквивалент загородного дома — 800 000 рублей.

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