Вакцинация против коронавируса в Бердске: Как это было и все побочные явления "Спутник V" - репортаж
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Вакцинация против коронавируса в Бердске: Как это было и все побочные явления "Спутник V" - репортаж

3:47:026/25/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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В регистратуре нужно заполнить анкету, в которой сам указываешь свои хронические болезни. Для женщин нужно отметить, не беременна ли и не планируешь ли беременность в ближайшее время, не кормишь ли ребенка грудью.

Доктор читает заполненную вами анкету, чтобы допустить вас к вакцинации
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Скажем сразу — сам процесс вакцинации занимает секунду. Как в детском стихотворении: «Я уколов не боюсь, если надо — уколюсь. Ну подумаешь, укол, укололся — и пошел». Самое главное — настроиться на вакцинацию и выбрать время. "Курьер. Среда. Бердск" наблюдал, как ставят прививку против коронавируса жителям Бердска вакциной "Спутник V".

24 июня в 16 часов 30 минут в поликлинике на Пушкина, 172 в прививочном кабинете не было никого. Когда мы уходили, подошла ещё одна бердчанка. Очередей, а тем более столпотворения, в поликлинике на Пушкина нет.

В регистратуре нужно заполнить анкету, в которой сам указываешь свои хронические болезни. Для женщин нужно отметить, не беременна ли и не планируешь ли беременность в ближайшее время, не кормишь ли ребенка грудью. Есть вопросы по поводу лекарств, которые пришедший вакцинироваться принимал последнее время. Разговоры на тему «а если» не приветствуются, с каждым пациентом разговаривают индивидуально. В анкете вы подписываете добровольное согласие на вакцинацию.

Доктор измеряет температуру, давление, пульс.
В нашем случае пульс оказался повышенным, но это было результатом того, что бегом поднимались по лестнице. Все данные заносятся в компьютер.
В соседнем кабинете ставят прививку. Молодая симпатичная девушка просит ее не фотографировать.
- Потом выкладывают в инстаграм, как-то не хочется стать знаменитостью, - объясняет она.
Сам укол девушка делает легко и быстро. Секунда. Приглашает приходить ещё. Приветливые люди работают в кабинетах вакцинации в поликлинике на Пушкина, 172. Пустые ампулы стоят на столике — кто-то уже привился до нас.

В коридоре место укола стало чувствоваться, немного стянуло и стало тяжелым, как от укуса большого комара. Голова не кружилась и не болела.
Через три недели необходимо поставить вторую прививку.

Вечером место укола не чувствовалось, никаких покраснений не наблюдалось, температуры не было.

Сегодня о прививке напомнило только сообщение с сайта Госуслуги, о том, что нужно вести дневник самонаблюдений, в котором необходимо заполнять сведения о своем самочувствии на 1, 2, 3, 7, 14, 21, 22, 23, 28, 42 дни после введения первой дозы вакцины, а также при возникновении любых заболеваний.

Врач измеряет пульс, давление, задает вопросы о самочувствии

В прививочном кабинете усаживают на кушетку

Укол делают одно мгновение

Вакцины вводят немного по объему

Стандартно дают ватку подержать несколько секунд на месте укола

Вот она какая - вакцина Гам-Ковид-Вак («Спутник V»)

Пустые ампулы вакцины собирают вероятно

Перед вакцинацией обязательно подписываете добровольное согласие на вакцинацию

Перед прививкой заполняете анкету, где отвечаете на интересные подходы

Прививку можно поставить в поликлинике на улице Пушкина, 172, очереди нет

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