Мощная магнитная буря начнется 25 июня 2021: Что ожидать метеопатам от геомагнитного космического удара

Многие со скепсисом относятся к тому, что магнитные бури оказывают сильное влияние на здоровье человека. Но ученые давно установили связь между состоянием магнитосферы Земли и артериальным давлением человека. В Мексике в 2014 году во время сильной магнитной бури врачи наблюдали за группой пациентов, страдающих гипертонией и гипотонией. В испытуемую группу входили мужчины и женщины от 18 до 27 лет. Как выяснилось во время магнитных возмущений у гипертоников давление увеличивалось, а у гипотоников падало. Врачи объяснили это тем, что во время магнитных бурь резко сокращается выработка мелатонина, гормона, который позволяет организму противодействовать стрессовым ситуациям.
В результате у человека возникают перепады артериального давления. Головная боль и сердечные приступы - основное следствие скачков кровяного давления. Проблемы могут быть и у людей, страдающих астмой, поскольку магнитные бури организм воспринимает как стресс, человек волнуется порой просто от новостей про бури.
Сонливость и вялость, снижение работоспособности и головную боль почувствуют метеопаты сегодня, 25 июня, после 18 часов. В утренние часы магнитное поле Земли будет находится в покое, заметных возмущений в магнитосфере не предвидится. Ближе к вечеру в атмосферу Земли вторгнуться потоки солнечного ветра, которые будут оказывать давление и хаотически менять электрические характеристики магнитного поля. Начнется малая магнитная буря. Сила колебаний магнитного поля ожидается равной 4 баллам.
Основной удар примут на себя сосуды. Давление будет резко расти и падать, необходимо контролировать показания тонометра и придерживаться простых советов специалистов.
Не стоит нагружать себя делами, лучше побольше гулять, меньше есть тяжелой пищи. Утром обязательно принять контрастный душ, если есть возможность, поплавать в бассейне. Вечером примите ванну с морской солью и хвойным экстрактом. Гипертоникам совет - больше пить воды и не есть соленую пищу, а гипотоникам помогут тонизирующие травяные напитки.
Известно также, что изменения в магнитном поле Земли сильно влияют на психику. Магнитные бури повышают риск суицида, особенно у мужчин. Нервные срывы, приступы отчаяния, истерики, апатию и бессоницу ученые называют следствием воздействия на организм человека возмущений в магнитосфере планеты.
Как влияют магнитные бури на наших читателей?
Инна Владимировна, 56 лет:
- Болит сердце, ноющие боли. Немеют руки. Спать хочется постоянно, но уснуть невозможно. Болит голова и нервы, очень не хватает воздуха.
Галина Сергеевна, 47 лет:
- Давление резко повышается, боюсь потерять сознание. Головокружения постоянно и сердце болит. Совсем не сплю ночами.
Ирина Алексеевна, 58 лет:
- Плохо себя чувствую, внутри все дрожит. Тревожное состояние. Побаливает голова и ноги не идут.