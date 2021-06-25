Как и почему умер 26-летний мастер тату Артем Шишков с коронавирусом из Новосибирска, выясняет Минздрав
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как и почему умер 26-летний мастер тату Артем Шишков с коронавирусом из Новосибирска, выясняет Минздрав

9:01:566/25/2021Фото: Сто страницы Артема Шишкова в инстаграм
0

По словам матери, у Артема были гипертония и астма. Он предупреждала медиков во время госпитализации, что у ее сына могут быть трудности с дыханием. По словам матери. Артем умер из-за неисправного аппарата ЭКМО.

Артем умер в больнице
Артем умер в больнице

Министерство здравоохранения Новосибирской области прокомментировала смерть 26-летнего Артема Шишкова от коронавируса. В ведомстве отметили, что в оказании медпомощи были задействованы две медицинских организации – одна регионального - ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница №1» и одна федерального подчинения - «ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России.

- Каждое учреждение проведет внутреннюю проверку контроля качества оказания медицинской помощи, - сообщили в Минздраве сегодня, 24 июня 2021.

Напомним, умерший Артем Шишков — мастер тату и музыкант. После смерти сына мать говорила, что причиной смерти ее ребенка стало неисправное оборудование, к которому подключили Артема.

В городскую инфекционную больницу №1 Артема увезли еще 2 июня по "скорой", ПЦР-тест подтвердил коронавирус в организме 26-летнего пациента. При этом у Артема ранее диагностировали гипертонию и астму. Когда Артема увозили в больницу. его мать говорила медикам, что у сына могут быть проблемы с дыханием. Но, как говорит мать, ее не услышали.

Спустя три дня лечения Артему ввели препарат «Фрагмин». После этого у пациента началось удушье и кровохарканье.

- Я приехала в больницу, дежурная врач сказала, что ему уже отменили этот препарат. Артёму становилось хуже и хуже, медики за четыре дня, что он там провел, не приняли никаких противоаллергических мер. 5 июня ночью сын мне написал: „Мама, здесь никому ничего на фиг не надо, мне плохо, я задыхаюсь, харкаю кровью“. Я ему ответила: „Подгоняй медсестер, спасайся“. Им, говорит, плевать здесь на все. В четыре утра его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Врачи твердили одно и то же: низкая сатурация, хронические заболевания, тяжелое состояние. Медсестра говорила, что ему прокапали антибиотик и парацетомол, - говорит мама Тайга. Инфо.

На третий день у Артема отказали почки и его экстренно ввели в искусственную кому, перевезли в клинику Мешалкина и подключили к ЭКМО. В течение 10 дней постепенно все внутренние внутренний органы перестали функционировать. В беседе с изданием мама умершего говорила, что 18 июня ей заведующая отделением кардиологии сказала, что причиной ухудшения состояния ее ребенка послужил неисправный аппарат ЭКМО.

Мать в отчаянии стала искать того, кто поможет ей спасти сына и обратилась к губернатору Андрею Травникову, тот отправил ее к замминистра здравоохранения Елене Аксеновой. Последняя отругала ее за информацию об аппарате и посоветовала ничего не делать, а лишь молиться. Кстати, та самая медик, которая сказала про неисправный аппарат забрала свои слова обратно и резко ушла на больничный. 24 июня Артем умер.

- У Артёма сердце, почки и все органы были здоровыми. Они его просто 12 дней убивали. Это халатность, хочется, чтобы другие люди так не умирали. В инфекционной больнице №1 даже аппарата КТ нет, когда процедуру провели в клинике Мешалкина, было уже 100% поражение легких, — сказала мама Артема и подала заявление в полицию.

Врачи описали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Назван уровень антител для вакцинации от COVID
Люди с какой группой крови обладают самым сильным иммунитетом
Немцы сравнили самолеты Путина и Байдена
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
В кого превратилась Уварова: актриса стала неузнаваемой
К чему может привести привычка пить воду по утрам
По подлости эти знаки Зодиака никто не сможет обойти
Убийство в детском лагере: названа реальначя причина
музыкантминздравсмерть пациентазаявлениенеисправный аппаратмолодой
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Найдут истинную причину смерти молодого человека?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Премьер-министр Борис Джонсон дал команду о проходе британского эсминца Defender у берегов Крыма
    8:59:39 6/25/2021
    Премьер-министр Борис Джонсон дал команду о проходе британского эсминца Defender у берегов Крыма
    Крушение потерпел Вертолет Ми-8 Росгвардии: трое погибли в Ленинградской области
    8:46:06 6/25/2021
    Крушение потерпел Вертолет Ми-8 Росгвардии: трое погибли в Ленинградской области
    БердскКоронавирус в Бердске: Названо число зараженных за сутки на 25 июня 2021
    8:45:24 6/25/2021
    Коронавирус в Бердске: Названо число зараженных за сутки на 25 июня 2021
    БердскПогода в Бердске 25 июня: последний день дождей
    8:43:29 6/25/2021
    Погода в Бердске 25 июня: последний день дождей
    Какой сегодня церковный праздник 25 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:21 6/25/2021
    Какой сегодня церковный праздник 25 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    В Международный день моряка 25 июня 2021 года сильные словно море поздравления и открытки
    8:13:25 6/25/2021
    В Международный день моряка 25 июня 2021 года сильные словно море поздравления и открытки
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 июня 2021 в России и мире
    7:40:02 6/25/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 июня 2021 в России и мире
    На Выпускной вечер прекрасные открытки для каждого корабля, выходящего в большую жизнь в 2021 году
    6:03:49 6/25/2021
    На Выпускной вечер прекрасные открытки для каждого корабля, выходящего в большую жизнь в 2021 году
    БердскМощная магнитная буря начнется 25 июня 2021: Что ожидать метеопатам от геомагнитного космического удара
    5:45:57 6/25/2021
    Мощная магнитная буря начнется 25 июня 2021: Что ожидать метеопатам от геомагнитного космического удара
    С Днём работника статистики точные поздравления в стихах и картинках для каждого 25 июня 2021 года
    5:30:20 6/25/2021
    С Днём работника статистики точные поздравления в стихах и картинках для каждого 25 июня 2021 года