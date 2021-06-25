Как и почему умер 26-летний мастер тату Артем Шишков с коронавирусом из Новосибирска, выясняет Минздрав

Министерство здравоохранения Новосибирской области прокомментировала смерть 26-летнего Артема Шишкова от коронавируса. В ведомстве отметили, что в оказании медпомощи были задействованы две медицинских организации – одна регионального - ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница №1» и одна федерального подчинения - «ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России.
- Каждое учреждение проведет внутреннюю проверку контроля качества оказания медицинской помощи, - сообщили в Минздраве сегодня, 24 июня 2021.
Напомним, умерший Артем Шишков — мастер тату и музыкант. После смерти сына мать говорила, что причиной смерти ее ребенка стало неисправное оборудование, к которому подключили Артема.
В городскую инфекционную больницу №1 Артема увезли еще 2 июня по "скорой", ПЦР-тест подтвердил коронавирус в организме 26-летнего пациента. При этом у Артема ранее диагностировали гипертонию и астму. Когда Артема увозили в больницу. его мать говорила медикам, что у сына могут быть проблемы с дыханием. Но, как говорит мать, ее не услышали.
Спустя три дня лечения Артему ввели препарат «Фрагмин». После этого у пациента началось удушье и кровохарканье.
- Я приехала в больницу, дежурная врач сказала, что ему уже отменили этот препарат. Артёму становилось хуже и хуже, медики за четыре дня, что он там провел, не приняли никаких противоаллергических мер. 5 июня ночью сын мне написал: „Мама, здесь никому ничего на фиг не надо, мне плохо, я задыхаюсь, харкаю кровью“. Я ему ответила: „Подгоняй медсестер, спасайся“. Им, говорит, плевать здесь на все. В четыре утра его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Врачи твердили одно и то же: низкая сатурация, хронические заболевания, тяжелое состояние. Медсестра говорила, что ему прокапали антибиотик и парацетомол, - говорит мама Тайга. Инфо.
На третий день у Артема отказали почки и его экстренно ввели в искусственную кому, перевезли в клинику Мешалкина и подключили к ЭКМО. В течение 10 дней постепенно все внутренние внутренний органы перестали функционировать. В беседе с изданием мама умершего говорила, что 18 июня ей заведующая отделением кардиологии сказала, что причиной ухудшения состояния ее ребенка послужил неисправный аппарат ЭКМО.
Мать в отчаянии стала искать того, кто поможет ей спасти сына и обратилась к губернатору Андрею Травникову, тот отправил ее к замминистра здравоохранения Елене Аксеновой. Последняя отругала ее за информацию об аппарате и посоветовала ничего не делать, а лишь молиться. Кстати, та самая медик, которая сказала про неисправный аппарат забрала свои слова обратно и резко ушла на больничный. 24 июня Артем умер.
- У Артёма сердце, почки и все органы были здоровыми. Они его просто 12 дней убивали. Это халатность, хочется, чтобы другие люди так не умирали. В инфекционной больнице №1 даже аппарата КТ нет, когда процедуру провели в клинике Мешалкина, было уже 100% поражение легких, — сказала мама Артема и подала заявление в полицию.