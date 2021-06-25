Конфликт бабушек и мамочек в Бердске: кто кому устроит взбучку из-за лебедей на клумбах
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Конфликт бабушек и мамочек в Бердске: кто кому устроит взбучку из-за лебедей на клумбах

1:06:476/25/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Во дворе нашего дома пенсионерки буквально все засадили своими цветами и деревьями, убирают детские качели, лавочки, от детской площадки ничего не остаётся, обратилась в редакцию бердчанка.

Двор дома ухожен, видно, что жильцы заботятся о месте, где они живут

Бердск — удивительный город. Иногда совершенно неожиданно среди панельных пятиэтажек в лабиринте дворов открываются необыкновенно красивые места.
В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришло вот такое сообщение.
- Подскажите, куда можно обратиться? Во дворе нашего дома пенсионерки буквально все засадили своими цветами и деревьями, убирают детские качели, лавочки, от детской площадки ничего не остаётся. И, не дай Бог, попробуй наступить на их клумбу, устроят такую взбучку. Дети уже их боятся. Большой хороший двор, а детям негде играть, - написала Анна.

Такое обычно происходит на даче у преданных фанатов огорода, где засажен каждым миллиметр, и попавший на любовно ухоженный участок посторонний человек, а тем более ребенок, который везде всё топчет, воспринимается как враг.

Редакция связалась с Анной, история вроде бы выходила именно по этому сценарию.
- Мы недавно живем в доме №23 по улице Комсомольской. Здесь очень хороший большой двор. Но детям негде играть. Бабушки гонят их, ругают. Дети боятся куда-то наступить. Везде клумбы насажены, а для детей всё старое, и то убирают. Мы уходим играть в соседний двор через дорогу, там есть и тренажеры и качели хорошие. Соседка мне сказала, что это старый конфликт. Бабушкам нужно, чтоб во дворе было тихо, но детям тоже надо где-то играть. Как поставить хоть что-то новое для детей, я не знаю, - рассказала Анна.
Девушка совершенно не знает, какие шаги нужно предпринять, чтоб во дворе появилось какое-то современное игровое пространство для детей.

«Курьер. Среда. Бердск» связался с управляющей компанией «Вымпел Сервис», которая обслуживает дом №23.
- Пока вопрос о детской площадке жильцы дома не поднимали. Есть дела по текущему ремонту, наверное более важные дела. Это же решение жильцов дома, - объяснили в УК «Вымпел Сервис».

Председатель совета дома №23 Людмила Владимировна подумала, что перепутали адрес. И действительно, более заинтересованного в делах дома и двора человека, встретить сложно. Людмила Владимировна полчаса рассказывала, как они заменили песочницу, как убрали перекосившиеся качели, как песком подсыпали оголившиеся бетонные крепления детских лестниц и горки, чтоб было мягко, как загораживали площадку, где играют в футбол мальчишки, чтоб не вылетал мяч, и дети не бегали постоянно за мячиком. Есть планы у совета дома сделать огороженную площадку для игры детям.

Складывалось впечатление, что Анна живет в доме и никак не может встретиться с председателем совета дома. Что вполне вероятно, молодая девушка не знает и название управляющей компании, которая обслуживает дом.

«Курьер. Среда. Бердск» отправился во двор таинственного дома №23 по улице Комсомольской.
Скажем сразу, здесь очень красиво. Двор действительно большой и очень красивый. Много зелени. Красивые кусты и деревья, клумбы с пионами. Цветов много самых разных. Чисто во всех уголках. Под деревьями во дворе лавочки, здесь можно выйти посидеть в тени. Для детей самых маленьких есть песочница с кучей игрушек, возле нее - лавочка для мам и пап. Есть горка, лестница, качели. Всё это не очень современное, но всё в руках жильцов — можно поменять качели. В глубине двора — каток. Скорее всего, там летом играют в футбол. Во дворе тихо, нет ни детей, ни бабушек.

Возле песочницы и между лавочек лентами затянуто пространство газона. Там вскопана земля и видно, что что-то посажено. Скорее всего это трава. Возможно, бабушки и гоняют детей за то, что те топчут засаженные газоны. Но мамы ж могут объяснить и детям, и бабушкам, как нужно себя вести.
«Курьер. Среда. Бердск» надеется, что молодые мамы встретятся с председателем совета дома, или Людмила Владимировна соберет мам и пап маленьких детей, и они вместе решат, как им сделать свой дом и двор ещё красивее и удобнее. Ведь очень скоро мамы тоже станут бабушками.

Букет "подснежников" сделан из пластиковых бутылок

Клумбы во дворе очень красивые

Каждый уголок двора цветет и зеленеет

Даже из пня сделали грибы

Огорожен газон, там посеяна трава и цветы

Во дворе песочница с игрушками

Есть горка и лестница для малышей

Лавочка рядом с песочницей

Еще один участок газона огорожен - посеяна трава

Видимо сюда, на свежепосаженный газон из песочницы забегают дети и топчут клумбу

Лавочек во дворе много, в центре круга загорожен участок нового газона

Есть во дворе качели

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