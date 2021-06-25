Жозе Моуринью вернулся в "Рому"
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Жозе Моуринью вернулся в "Рому"

11:08:306/25/2021Фото: pixabay
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Бывший капитан Франческо Тотти считает, что он сильнейший тренер в мире.

Тотти считает Моуринью сильным тренером

Бывший капитан футбольной команды «Рома» Франческо Тотти выразил своё мнение по поводу назначении на тренерский мостик римской команды португальского специалиста Жозе Моуринью.

«Когда он приедет, то сам скажет, что думает. Но мы взяли сильнейшего тренера в мире. Я бы хотел, чтобы Моуринью меня тренировал, когда я был моложе.Моё возвращение в клуб? Я ни с кем в «Роме» не общался на эту тему, для меня нет подходящей должности», — приводит слова Тотти итальянское издание Corriere dello Sport.

Отметим, что всю свою карьеру Тотти играл за «Рому». Он дебютировал за эту команду в сезоне 1992-1993. Тогда ему было всего 16 лет. Всего, за 25 лет он забил 307 голов в 786 матчах.

Отметим что Жозе Моуринью начнет работать с римской командой уже с 1 июля. До «Тоттенхэма» он работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике».

По информации СМИ, контракт с Моуринью подписан на три сезона и его гонорар составит 7,5 миллионов евро до вычета налогов.

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