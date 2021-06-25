25 июня день Петра Солнцеворота: Как использовать особенный день и запустить мощные изменения в своей жизни

Сегодня в последний день особенно почитали солнце. Это был последний самый долгий день в году, и его как и первый день летнего солнцестояния старались провести с максимумом пользы для себя.
День называли Петр Солнцеворот, потому что в православном календаре это день памяти Петра Афонского, а Солнцеворот потому, что с сегодняшнего дня длина светового дня начинала укорачиваться - солнце поворачивало к зиме.
У солнца просили помощи и хорошего урожая, а день старались провести так, чтобы не гневить светило. Не носили темных одежд, а только яркие и светлые, и не нарушали сложившихся запретов.
Запрещено было сегодня косить траву на сенокосах и выпалывать сорняки. Но благоприятно было высаживать позднюю рассаду и сеять редьку, морковку и капусту - для зимнего хранения.
Строго запрещалось есть что-то, кроме ухи. А потому мужчины ранним утром выходили на рыбалку за добычей.
Принято было сегодня не только просить солнце о помощи, но и загадывать желания. Сделать это можно было трижды за день. Рано утром на восходе солнца, с последней каплей съеденной ухи и перед сном. Когда загадывали желание перед сном, после этого ни с кем нельзя было разговаривать - сразу ложились спать.
Кстати, спать ложиться сегодня нельзя было раньше полночи.
Хорошо было сегодня заниматься наведением порядка в доме и искать себе другую работу, чтобы не бездельничать.
Также в этот день не покупали скотину. Животное могло сильно заболеть или не прижиться у новых хозяев. Женщинам в положении сегодня стоило оберегать живот от чужих прикосновений. Ребенка не укладывали спать на чужой подушке - даже на маминой или папиной.