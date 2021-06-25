"Эпиваккорона" губит все мутации коронавируса: индийский штамм и дельту в том числе
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"Эпиваккорона" губит все мутации коронавируса: индийский штамм и дельту в том числе

11:24:366/25/2021Фото: pixabay
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Она эффективна даже от разновидностей индийского штамма "Дельта" и "Дельта плюс".

Эпиваккорона может защитить от индийского штамма
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, что вакцина "Эпиваккорона" крайне эффективна. Она защитит от всех мутаций коронавируса, в том числе от разновидностей индийского штамма "Дельта" и "Дельта плюс".

"Все мутации, которые вызывают беспокойство, - "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта", "Дельта плюс" не попадают в структуру выбранного пептида", - сказал он на III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Также Максютов рассказал, что основой этой вакцины является пептид, а он крайне устойчив к изменениям.
Отметим, что на этой неделе стало известно, что в Индии зафиксировали уже 40 случаев заражения новым вариантом индийского штамма «дельта плюс». А впервые его обнаружили в стране в октябре прошлого года.

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