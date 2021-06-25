Можно ли работать в огороде 25 июня на Петра Солнцеворота и что обязательно сделать?

В этот день, 25 июня, крестьяне отмечали последний день летнего солнцестояния и считалось, что сегодня солнце поворачивает к зиме, то есть дни теперь начнут укорачиваться. В православной церкви сегодня день почитания памяти Петра Афонского, а потому день, как народный праздник получил название Петр Солнцеворот.
Сегодня обращались к солнцу за помощью, загадывали ему свои желания и старались не злить его. Иначе начнется либо сильный зной, либо сплошные дожди.
День считался очень благоприятным для огородных работ и хозяйки старались именно сегодня посадить всю позднюю рассаду и посеять семена культур для зимнего хранения. Например, капусту, редьку и морковь. Можно также было сажать позднюю рассаду огурцов.
Строго запрещалось сегодня полоть и косить траву - мужчины не ходили на сенокос и отправлялись на добычу рыбы - кроме ухи сегодня ничего нельзя было есть.
Чтобы не потерять свою удачу, сегодня нельзя было носить черную и других темных цветов одежду и ложить спать раньше полуночи.
А для исполнения желания было три способа:
- Загадать желание солнцу на рассвете.
- Загадать желание перед сном вслух и больше не произносить ни единого слова - лечь спать и ни с кем не разговаривать.
- Загадать желание с последней каплей ухи.
Считалось, что солнце сегодня слышит все ваши желания и обязательно их исполнит.
Запрещено было сегодня покупать скот, укладывать ребенка спать на чужую подушку, а беременным не разрешалось допускать кого-то к своему животу и трогать его.