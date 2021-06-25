Ковидная бригада в Бердске не отвечает на звонки 40 минут: Как вызвать медиков на дом, если у вас симптомы коронавируса?
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Ковидная бригада в Бердске не отвечает на звонки 40 минут: Как вызвать медиков на дом, если у вас симптомы коронавируса?

11:06:526/25/2021Фото: Минздрав НСО
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Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" на горячей линии по коронавирусу в Новосибирской области, существует два алгоритма вызова врача на дом к пациенту с коронавирусом.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Как вызвать ковидную бригаду в Бердске? Таким вопросом сегодня задаются бердчане. И это не удивительно, ведь в разгаре третья волна коронавируса. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", медики ковидной бригады поликлиники №1 Бердска заразились коронавирусом и не приезжают на вызов. Данную информацию "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили в ЦГБ 23 июня.

Стоит отметить, что такую информацию сообщали по номеру телефона 2-10-19 - именно этот номер телефона привязан к ковидной бригаде поликлиники №1 Бердска. Однако сегодня, 25 июня, номер телефона не отвечает на звонки, в промежутке между дозвонами сотрудница горбольницы подняла трубку, а затем отклонила вызов. Редакция пытались вызвать бригаду по указанному номеру в течение 40 минут.

Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" на горячей линии по коронавирусу в Новосибирской области, существует два алгоритма вызова врача на дом к пациенту с коронавирусом:

1. Позвонить в регистратуру той больницы, к которой привязан пациент, и вызвать терапевта на дом. Терапевт осмотрит больного и решит: назначать ли ему тест на коронавирус и вызывать ли ковидную бригаду.

2. Возможен вызов ковидной бригады сразу на дом. Но в этом случает медику по номеру телефона 103 - скорой помощи, следует подробно описать свои симптомы. Оператор также решит - кого к вам направить.

К сожалению, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская не комментирует ситуацию с заболевшими врачами ковидной бригады. Если ли она, ответит губернатор Новосибирской области и минздрав региона на запрос "Курьер. Среда. Бердск".

Взрослая ковид-бригада - 2-10-19 (поликлиника №1), 5-57-19 (поликлиника №2).

Стоит отметить, что на 25 июня у ковидного госпиталя Бердска нет очередей из машин скорой помощи, ковидных бригад, либо из самих пациентов с коронавирусом. Мы проверили.

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От редакции

Как вы вызывали на дом врачей с подозрением на коронавирус?

    Аноним, 25 июня 2021 11:24:40
    Зачем такое публиковать, если все знают, что никто не приходит из врачей, трубки не берут, а если и берут, то отвечают, что врачей нет и никто не придёт. Вот 30-го нужно это все довести до сведения Путина, какой бардак творится в Бердской медицине.
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