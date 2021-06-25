Смертельное ДТП: 21-летний водитель ВАЗа в лобовом столкновении с большегрузом KENWORTH на трассе Новосибирск - Кемерово

Около 0 часов 30 мининут 21-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ21093, двигался по автодороге Р-255 "Сибирь" со стороны города Новосибирска в направлении города Кемерово и на 135 км автодороги выехал на полосу предназначенную для встречного движения и совершил столкновение грузовым автомобилем KENWORTH с полуприцепом, под управлением 28-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении, сообщает МВД по НСО.
В результате происшествия погиб молодой мужчина, управлявший легковым автомобилем. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится доследственная проверка.