Смертельное ДТП: 21-летний водитель ВАЗа в лобовом столкновении с большегрузом KENWORTH на трассе Новосибирск - Кемерово
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Смертельное ДТП: 21-летний водитель ВАЗа в лобовом столкновении с большегрузом KENWORTH на трассе Новосибирск - Кемерово

12:23:476/25/2021Фото: 54.мвд.рф
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Легковушка ехала по автодороге Р-255 "Сибирь" в направлении Кемерова и на 135 км автодороги выехал на полосу встречного движения и влетела грузовой автомобиль.

В Болотнинском районе произошло ДТП со смертельным исходом

Около 0 часов 30 мининут 21-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ21093, двигался по автодороге Р-255 "Сибирь" со стороны города Новосибирска в направлении города Кемерово и на 135 км автодороги выехал на полосу предназначенную для встречного движения и совершил столкновение грузовым автомобилем KENWORTH с полуприцепом, под управлением 28-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении, сообщает МВД по НСО.

В результате происшествия погиб молодой мужчина, управлявший легковым автомобилем. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится доследственная проверка.

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