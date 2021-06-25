43-летняя Екатерина Климова порадовала поклонников фото в сексуальном халатике
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43-летняя Екатерина Климова порадовала поклонников фото в сексуальном халатике

12:36:436/25/2021Фото: Инстаграм
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Короткий наряд открыл длинные и стройные ноги актрисы на радость фанатам.

Климова продемонстрировала стройные ноги

Известная российская актриса Екатерина Климов обрадовала поклонников фотосессией в коротком банном халатике. Все ее фанаты были в восторге от идеальной фигуры артистки. Отметим, что скорее всего, любительская фотосессия прошла на загородном участке 43-летней Климовой.

Больше всего ее подписчикам понравился тот момент, что сексуальный халатик позволил показать ее длинные и стройные ноги. Кроме того, на кадрах Климова выглядит моложе своего возраста.

«Красивое фото! Катерина украсит собой любой кадр», «Как вам удается так прекрасно выглядеть?», «Катенька, вы прекрасны! Вам удается выглядеть школьницей», «Какая роскошная фигура, стройные ножки», «Красавица», «Катюша горячее погоды», — восхищаются в комментариях.

https://www.instagram.com/p/CQdru31hn-o/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

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