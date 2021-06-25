Напал на женщину за рублем прохожий в Новосибирске: забрал рюкзак и телефоны

Приговором Центрального районного суда Новосибирска от 12 апреля ранее неоднократно судимый уроженец города Челябинска признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст.162 УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщает прокуратура НСО.
Судом установлено, что в апреле прошлого года в Новосибирске мужчина проник в припаркованный автомобиль и, угрожая ножом, напал на сидевшую за рулем женщину с целью хищения ее имущества. Однако потерпевшей удалось выбежать из автомобиля и обратиться за помощью. В это время нападавший похитил принадлежащие ей рюкзак с имуществом, два сотовых телефона и с места происшествия скрылся. В результате преступления потерпевшей причинен материальный ущерб на общую сумму 56 тыс. рублей.
В ходе судебного производства мужчина свою вину признал в полном объеме.
Принимая во внимание тяжесть совершённого преступления и данные о личности подсудимого суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Подсудимый и его защитник обжаловали приговор.
С учетом позиции государственного обвинителя Новосибирским областным судом приговор Центрального районного суда оставлен без изменения, доводы апелляционных жалоб без удовлетворения.