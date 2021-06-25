Ангар с тракторами и автомобилями сгорел под Новосибирском
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Ангар с тракторами и автомобилями сгорел под Новосибирском

12:35:216/25/2021Фото: 54.mchs.gov.ru
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Несколько часов пожарные боролись с огнем на площади 700 квадратных метров. В результате пожара огнем повреждена автомобильная техника, стены и кровля ангара. Кроме того, повреждения получил соседний склад, а также два катера, находящиеся рядом.

Пожарные МЧС России ликвидировали крупный пожар в ангаре в Новосибирской области

Ночной пожар в ангаре, где располагался автомобильный и сельскохозяйственный транспорт, а также емкости с маслом и резиновые покрышки по повышенному рангу ликвидировали сотрудники МЧС России в Новосибирском районе. Пострадавших нет, сообщает МЧС по НСО.

25 июня в 01:22 пожарно-спасательные подразделения МЧС России реагировали на возгорание в ангаре по улице Солнечная в поселке Восход Новосибирского района. На момент прибытия первых пожарных расчетов происходило горение внутри здания, произошло частичное обрушение кровли, была угроза распространения огня на соседние строения.

Ликвидация пожара осложнялась горением масла внутри ангара, угрозой разгерметизации газовых баллонов в транспортных средствах. Основные усилия огнеборцев были направлены на охлаждение ёмкостей с маслом и топливом. В связи с удаленностью ближайшего пожарного гидранта, тушение осуществлялось путем подвозом воды, в том числе была задействована поливомоечная техника, имеющая большой объем воды.

В 02:59 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение на площади 700 квадратных метров. В результате пожара огнем повреждена автомобильная техника, стены и кровля ангара. Кроме того, повреждения получил соседний склад, а также два катера, находящиеся рядом.

На реагирование привлекались 60 человек и 18 единиц техники. Дознаватели МЧС России установят причину пожара.

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