Ковидный госпиталь Бердска забит под завязку: Минздрав выделил 120 коек, а в нем 150 зараженных коронавирусом
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Ковидный госпиталь Бердска забит под завязку: Минздрав выделил 120 коек, а в нем 150 зараженных коронавирусом

12:17:196/25/2021Фото: Маргариты Мартыновой
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У самого ковидного госпиталя 25 июня нет очередей из машин скорой помощи, ковидных бригад, либо из самих пациентов с коронавирусом. Мы проверили.

В ковидном госпитале нет толпы из зараженных пациентов
В ковидном госпитале нет толпы из зараженных пациентов
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Есть ли столпотворение у ковидного госпиталя Бердска на ул. Попова, 10 к2? Это проверил "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 25 июня 2021. Как стало известно редакции из собственных источников, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов издал новый указ, согласно которому в ковидном госпитале Бердска создано 120 коек.

Однако родственники пациентов, которые находятся в ковидном госпитале, сообщают, что всего в нем занято более 150 коек пациентами с коронавирусом.

Комментарий от главврача ЦГБ Бердска Аллы Дробинской получить по данному вопросу не удалось - ее телефон отключен, а сообщения не прочитаны.

Ранее сообщалось, что ковидные бригады в Бердске не выезжают на дом к пациентам.

Напоминаем номера телефонов ковидных бригад в Бердске:

Взрослая ковид-бригада - 2-10-19 (поликлиника №1), 5-57-19 (поликлиника №2).

У самого ковидного госпиталя Бердска 25 июня нет очередей из машин скорой помощи, ковидных бригад, либо из самих пациентов с коронавирусом. Мы проверили.

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