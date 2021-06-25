Важные дела, которые нужно сделать в Петров пост 2021 с 28 июня: Как начать поститься и не сорваться?

От 8 до 42 дней может продолжать первый летний пост у православных. Название этого поста - Петров пост, и в 2021 году он начнется 28 июня и закончится 11 июля.
Длительность поста варьируется потому, что дата начала нестабильна, она зависит от Троицы и выпадает всегда на восьмой день от нее.
Еще одна уникальность поста в том, что больше ни в один другой многодневный пост нет столько дней, когда можно есть рыбные блюда.
Перед началом поста в народе отмечается Троицкая сплошная седмица, которая не имеет постных дней, однако запрещено переедать, помня о том, что впереди постные дни. Но есть модно все. В последний день, в этом году 27 июня, будет отмечаться Петровское заговенье, то есть это последний день перед постом. Готовили блюда любые и сытные, много готовили из яиц, однако переедать было запрещено, как и есть после полуночи.
Первый день поста -это всегда понедельник. Сегодня нельзя будет есть рыбу и растительное масло, но горячие блюда готовить можно. Значит можно варить каши и супы и тушить овощи с грибами, например, в собственном соку.
В летний пост начинаются первые урожаи ягод и грибов, а потому поститься летом, да еще с рыбой, оказывается довольно просто. Рыбные блюда можно есть во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Сухоядение стоит соблюдать по средам и пятницам.
Что еще нельзя в пост?
Пост, это не диета ради похудения. Это нужно запомнить всем. Это способ усмирить свои телесные страсти и желания. Но он не должен быть и изнуряющим. Вы не должны быть голодны и пребывать в упадническом настроении. Работа над собой в пост должна приносить радость.
Поскольку время предоставлено для работы над своей душой, то нужно больше молиться, читать Евангелие, посещать храм. Многие ходят на исповедь, а в конце поста часто проводят соборование.
Нельзя проводить время праздно. Нужно больше помогать другим, делать добрые дела.
Молитва на Петров пост утром перед приемом пищи
Молитва на Петров пост вечером после приема пищи
Что делать, если пост прервался?
Если вы по какой-то причине нарушили пост, то это не повод для того, чтобы его прекращать. Больше помолитесь, попросите помощи у Господа, поговорите с вашим духовником. За плохие поступки можно просить прощения и сходить на исповедь.
Господь любит всех и все мы можем совершать ошибки. Казнить себя за это не стоит, продолжайте пост как можете.