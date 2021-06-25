Что такое лазеротерапия?
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Что такое лазеротерапия?

12:11:046/25/2021Фото: glaza.help
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Так называемая лазерная терапия - это лазерная процедура, при которой искривление роговицы достигается путем удаления ткани.

коррекция зрения
Так называемая лазерная терапия - это лазерная процедура, при которой искривление роговицы достигается путем удаления ткани.

Это возможно благодаря так называемому лоскуту, разрезанию, а затем открытию ламели. Пациенты, которые проходят терапию лазером, могут быстро и относительно безболезненно достичь острого зрения. Операция в https://glaza.help/ проводится ниже чувствительной к боли поверхности роговицы. Кроме того, эпифелий не должен расти снова, как в случае с обработкой поверхности. Однако существует также более высокий риск из-за лоскута. С помощью лазера у пациентов есть шанс исправить свою аметропию, но для этого обычно также требуется операция на действительно здоровом органе.

Когда это полезно? Кому подходит метод?

Метод лазеротерапии используется для коррекции миопии максимум до -10 диоптрий, дальнозоркости максимум до +4 диоптрий и астигматизма максимум до 5 диоптрий. В зависимости от страны, клиники и используемого лазерного метода указанные предельные значения могут быть на одну-две диоптрии ниже или выше. Например, в отношении астигматизма Офтальмологическое общество классифицирует лазер как научно признанный только до 3 диоптрий.

Существует несколько методов лазерной коррекции зрения. Выбор того или иного метода определяется специалистом для каждого пациента индивидуально в зависимости от типа и уровня дефекта зрения, размера

аберраций высшего порядка, возраста, толщины роговицы, ширины зрачка и исходя из его личных ожиданий и потребностей. Технический прогресс в области лазерной коррекции зрения в сочетании с многолетним опытом дает возможность безопасно исправить практически любую аметропию. Методы коррекции аметропии эксимерным лазером можно разделить на поверхностные и внутриглазные. После поверхностных вмешательств пациент может испытывать дискомфорт, чувствительность к свету и ощущение трещин в течение 2-3 дней. Интракорнеальные методы более инвазивны, но процесс заживления роговицы проходит быстрее. После процедуры на глаз накладывается контактная линза - повязка. Подбор метода коррекции производится индивидуально для каждого пациента после квалификационного обследования и анкетирования.

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