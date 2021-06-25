В ЯНАО сгорел крупный деловой центр «Строитель»: спасли 540 человек
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В ЯНАО сгорел крупный деловой центр «Строитель»: спасли 540 человек

12:28:416/25/2021Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО
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Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, погибших нет.

Деловой центр Строитель загорелся в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе произошло серьезное ЧП. Там, в Новом Уренгое загорелся деловой центр «Строитель». Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, горели кровля и фасад девятиэтажного здания. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. 540 человек эвакуировались самостоятельно, 10 человек выведены силами пожарной охраны», – отметили в ведомстве.

Как стало известно, одним из арендаторов здания является «Роспан Интернешнл» («дочернее» предприятие «Роснефти»). Сотрудники предприятия не пострадали.

А вот этаж, на котором началось возгорание, занимает другая компания

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