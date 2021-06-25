В ЯНАО сгорел крупный деловой центр «Строитель»: спасли 540 человек

В Ямало-Ненецком автономном округе произошло серьезное ЧП. Там, в Новом Уренгое загорелся деловой центр «Строитель». Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, горели кровля и фасад девятиэтажного здания. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. 540 человек эвакуировались самостоятельно, 10 человек выведены силами пожарной охраны», – отметили в ведомстве.
Как стало известно, одним из арендаторов здания является «Роспан Интернешнл» («дочернее» предприятие «Роснефти»). Сотрудники предприятия не пострадали.
А вот этаж, на котором началось возгорание, занимает другая компания