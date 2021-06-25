УЦН 2.0 в Новосибирске: мобильная связь и надежный интернет становятся доступнее
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УЦН 2.0 в Новосибирске: мобильная связь и надежный интернет становятся доступнее

12:19:136/25/2021
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В Сибири началось строительство базовых станций в рамках реализации второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).

УЦН 2.0 в Новосибирске: мобильная связь и надежный интернет становятся доступнее


Благодаря этому в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек станут доступны мобильная голосовая связь четвертого поколения (4G/LTE) и высокоскоростной беспроводной интернет.
До конца 2021 года базовые станции появятся в 1 198 российских поселках, селах и деревнях. В Сибири в проект этого года вошли 203 населенных пункта. Больше всего базовых станций построят в Алтайском крае (42) и Новосибирской области (37). В Красноярском крае их будет 26, в Кемеровской области и Республике Алтай — по 23, в Республике Бурятия появится 20 сооружений, в Омской области — 19, в Иркутской области — 13. Первая в стране базовая станция в рамках проекта УЦН 2.0 заработала в марте 2021 года в деревне Редкое Называевского района Омской области.

УЦН 2.0 в Новосибирске: мобильная связь и надежный интернет становятся доступнее
Базовые станции планируется подключать по волоконно-оптическим линиям связи. Новой инфраструктуры будет достаточно для надежной видеосвязи, дистанционного обучения или использования телемедицины. В Новосибирской области базовые станции будут построены в 14 районах, больше всего сооружений возведут в Куйбышевском (7), Чановском (6) и Искитимском (4) районах.
«УЦН 2.0 стал логичным продолжением проекта по устранению цифрового неравенства. Потому что беспроводной интернет настолько прочно вошел в нашу жизнь, что мы даже не думаем о том, что его в какой-то момент может не оказаться. Появление базовых станций в селах и деревнях — это важный шаг к равномерному покрытию современными услугами связи всей территории Сибири, в том числе и самых отдаленных районов», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».
В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»). В их сферу входит согласование проектного решения, оформление задания для подрядчиков, планирование архитектуры сети и поставка оборудования для строительства.

Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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