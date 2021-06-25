Языческий праздник Иван Купала в 2021 году: Как принято праздновать и что делать в сильную дату?

Праздновать день Ивана Купалы люди начали очень и очень давно. Еще до прихода христианства этот праздник очень ярко отмечался нашими предками славянами, которые были язычниками.
Ежегодно он начинается с Купальской ночи - с 6 на 7 июля, а сам праздник отмечается 7 июля. Дата является постоянной. Считается, что сегодня самая короткая ночь в году и все традиции были привязаны к Солнцу, которому наши предки поклонялись, кострам, купаниям и определенным обрядам.
Ночь перед Иваном Купалось была самой мистической. Спать в нее не разрешалось, а потому устраивали массовые народные гуляния. Чаще всего собирались на лесных полянах или у рек, разводили большие костры. Было принято в полночь искать цветущий папоротник. Его цветы распускались ровно в полночь и только на несколько секунд. Нашедшему открывались тайны земли - клады и секреты.
Незамужние девушки плели венки из собранных лесных и полевых трав и цветов, гадали на суженого и на любовь. Вообще собирать травы в эту ночь считалось очень благоприятным делом. Травы затем сушили и весь год хранили в доме. Ими лечились, заваривая разные чаи и делая настойки, делали отвары с травами для умывания и ополаскивания при болезнях.
У разожженных костров водили хороводы и пели песни. Костры отпугивали нечистую силу, которая в эту ночь бродила по земле. Через костры прыгали, избавляясь от грехов, а еще в них сжигали старые ненужные вещи и вещи больного. После того, как их сжигали, человек выздоравливал.
Пока нечисть гуляла по земле, принято было обязательно купаться и обливаться водой. Она, как и огонь в эту ночь, духовно очищала, дарила бодрость и здоровье.
Так что главными атрибутами праздника как были, так и остаются - красивые цветочные венки, ночные гуляния, костры и купания в воде.