Власти Новосибирской области затевают массовое чипирование
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Власти Новосибирской области затевают массовое чипирование

3:06:216/25/2021Фото: pixabay
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Обязательной маркировке будут подлежать только домашние и сельскохозяйственные животные.

В НСО будут чипировать животных

Вчера, 24 июня, в Новосибирской области состоялась пресс-конференция на тему внедрения системы обязательной маркировки домашних животных. Она позволит облегчить розыск питомца, провести его страхование и оформить ветеринарные сопроводительные документы.

Напомним, что 15 мая 2021 г. были опубликованы поручения Президента РФ, которые предусматривают разработку и реализацию комплекса мер по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным. Данные поручения Правительство РФ и регионы должны реализовать до 1 декабря 2021 г. Речь идет о ведении учета домашних питомцев и мониторинге популяций животных без владельцев.

Отметим, что в перечень животных, которые подлежат обязательной маркировке, относятся все сельскохозяйственные животные, учёту подлежат и домашние животные – собаки и кошки. Но на данный момент 90% домашних животных не имеют никаких идентификационных признаков, кроме клички.

«Сегодня мы уже понимаем, какие именно действия необходимо принять, чтобы повысить эффективность мероприятий в сфере обращения с животными и обеспечить общее гуманное отношение к безнадзорным животным – и в то же время, обезопасить людей от потенциальных угроз, которые могут быть причинены животными без владельцев», – отметил замначальника управления ветеринарии региона Владимир Гоппе. Он отметил, что на сегодня ветеринарная служба области готова к работе по внедрению обязательной идентификации животных и отработке пилотного проекта федеральной программы по строительству межмуниципальных приютов и приюта в городе Новосибирске.

Владельцам живтных также нужно позаботиться о чипировании. Ветеринарный учет животных осуществляется посредством федеральной государственной информационной системы «ВетИС», компонент Хорриот». Там хранится вся информация о животных, о его плановых обследованиях и лечебных мероприятиях, а также многое другое.

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