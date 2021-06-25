Как попасть на личный прием к новому прокурору Бердска: Называем приемные дни и время Андрея Кузнецова
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Как попасть на личный прием к новому прокурору Бердска: Называем приемные дни и время Андрея Кузнецова

3:20:416/25/2021Фото: стоп-кадр с видео
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Время и дни приёма изменилась.

Андрей Кузнецов уже приступил к своим обязанностям
Андрей Кузнецов уже приступил к своим обязанностям

По каким дня новый прокурор Бердска Андрей Кузнецов ведет личный прием граждан, стало известно. Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в прокуратуре Бердска сегодня, 25 июня, Андрей Юрьевич принимает два дня в неделю - понедельник и среду. Время приема - с 10.00 утра до 12.30 дня. Стоит отметить, что ранее приемный день был только один - по средам.

Напомним, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 31.05.2021 №469-к на должность прокурора Бердска назначен Андрей Кузнецов, ранее занимавший должность прокурора Новосибирского района. А на работу он вышел с 21 июня 2021 года.

Напомним, несколько месяцев прокуратура Бердска была без своего главного прокурора - Роман Сивак возглавил прокуратуру Новосибирска.

Андрей Юрьевич Кузнецов родился в 1982 году. Имеет высшее юридическое образование, в 2004 году окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры проходит с октября 2003 года в должностях следователя, старшего следователя Искитимской межрайонной прокуратуры Новосибирской области, старшего следователя прокуратуры Первомайского района г. Новосибирска, помощника Искитимского межрайонного прокурора, прокурора отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области, заместителя Искитимского межрайонного прокурора Новосибирской области, с марта 2014 года занимал должность прокурора Новосибирского района. За время службы зарекомендовал себя квалифицированным юристом, ответственным работником, опытным руководителем. Женат, воспитывает детей.

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